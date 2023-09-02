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流浪犬3度闖豬舍死傷逾百頭 嘉縣豬戶損失慘重

中央社／ 嘉義縣2日電

嘉義縣布袋鎮日前發生流浪犬三度闖入舍，咬死11頭豬並造成90頭受傷，養豬戶損失逾20萬元。嘉義縣家畜所據報派員到場捕捉，但豬舍附近空曠難以追捕，已架誘捕籠捕捉。

布袋鎮張姓養豬戶表示，設置圍欄的豬舍，8月25日下午5隻流浪犬闖入追咬豬隻，有多隻豬被咬死；27日凌晨又有流浪犬入侵追咬豬隻，因此通報嘉義縣家畜疾病防治所協助處理。

家畜所人員協助在豬舍旁放置誘捕籠，並沒有捕捉到流浪犬，直到8月31日流浪犬又鑽進另一處豬舍追咬豬隻。總計流浪犬3次闖入豬舍共咬死11頭豬，造成90頭受傷，很多豬隻臀部、大腿都被咬到血肉模糊。

張姓養豬戶說，家族養豬30多年這還是第1次發生，損失超過新台幣20多萬元。不過，嘉義縣沿海地區流浪犬問題嚴重，不僅有豬舍受害，甚至流浪犬也會到魚塭捕魚，另外布袋鎮也有養鵝場受害。

張姓養豬戶指出，鄰近社區也多次發生流浪犬追機車導致騎士摔倒受傷事件，現在動保法規定不得傷害動物，但也要兼顧民眾生命財產安全，若人民財產及生命都沒有辦法受到保障，那真的是「人比野狗還不如」，政府應正視問題。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如今天告訴中央社記者，豬舍遭流浪犬闖入追咬豬隻造成嚴重損失，獲報立即派員到場捕捉，但豬舍附近空曠難以追捕，目前架設誘捕籠，加強巡邏捕捉。

林珮如指出，布袋鎮是流浪犬「熱區」，曾1天捕捉到77隻，且1年絕育流浪犬高達3000隻；8月起除了將絕育犬隻加裝行為矯正棍，降低活動力，也會進行家訪，了解民眾是否正確管理家犬。

矯正棍是一根長約30公分，依犬隻體型選用適當重量鐵管，中央繫上可調節長度的鐵鍊，針對問題犬隻加掛項圈。當犬隻跑步時，懸掛鐵管會擺動碰撞前腳，經過多次跑步受阻礙，慢慢改善追人車習性。

流浪犬 嘉義

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