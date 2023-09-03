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嘉市10車禍熱點 無科技執法系統

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉市警局2020年起3年內在鬧區中山路、中正路、林森西路，設置科技執法系統，審計部嘉市審計室調查，近3年科技執法取締件數下跌。記者魯永明／攝影
嘉市警局2020年起3年內在鬧區中山路、中正路、林森西路，設置科技執法系統，審計部嘉市審計室調查，近3年科技執法取締件數下跌。記者魯永明／攝影

嘉義市警局2020年起3年內在鬧區中山路、中正路、林森西路，設置科技執法系統，審計部嘉市審計室調查，近3年科技執法取締件數下跌，市區汽機車違規件數卻逐年增加，十大車禍肇事熱點卻未建置科技執法系統，要警方檢視地點，強化管理。

審計室說，科技執法系統建置地點：中山路段從2020年取締6968件，減到去年3106件；中山路與中正路口由3337件減到去年1410件；中山路與林森西路口，由3370件減到2323件。科技執法設備要具適宜性，維持交通秩序，增進路口行車效率與安全性。

道安資訊統計，2018年至2022年十大肇事熱點：忠孝路、保建街；忠孝路、世賢路一段、新生路；民族路、吳鳳北路；博東路、忠孝路、博愛路一段；吳鳳南路、興業東路；文化路、博愛路一段、興達路；文化路地下道、文化路；文化路地下道、文化路297巷、文化路；忠孝路、嘉北街；林森東路、忠孝路。

根據警局2020至2022年3年違規舉發清冊，汽機車行經路口使用燈光，轉彎不依標誌、標線、號誌指示，轉彎未禮讓行人優先通行，闖紅燈或紅燈右轉等對行人路權產生潛在高風險違規行為，分別為3萬1242件、3萬4382件、3萬5192件，逐年增加。審計室要求警方善用資料分析評估科技執法建置地點，科技執法伺服器存取權限管理及資安防護未周延，宜強化管理。

市警局交通隊說，將配合中央政策及道安會報滾動檢討易肇事路段，評估規畫建置科技執法系統，並規畫建置科技執法管理平台，加強帳號密碼管控，訂交通科技執法設備管理維護規範。

科技執法 標誌 嘉義 車禍

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