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不斷更新／海葵來勢洶洶！7縣市明停班課 北北基桃3日沒有颱風假

中颱海葵將侵台 嘉義縣明天停止上班上課

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
中度颱風海葵已發布海上陸上颱風警報。圖／截自中央氣象局
中度颱風海葵已發布海上陸上颱風警報。圖／截自中央氣象局

海葵颱風將侵台，又逢9月1日至5日年度大潮，嘉義縣政府晚間8點半宣布明天全縣停止上班及上課；縣長翁章梁呼籲，鄉親颱風期間避免出門，尤其山上與沿海地區的居民更不可輕忽。

縣政府表示，依中央氣象局預報，嘉義縣明日風力接近停班停課標準，又考量午後風力有增強趨勢，嘉義縣沿海及空曠地區陣風預測將達10級，為維護民眾通行往來安全，明日停止上班及上課。

縣長翁章梁說，近年較少受到颱風侵襲，但縣府仍投入前瞻基礎建設經費，持續升級沿海地區治水措施，盡可能做好準備，以面對颱風降雨及大潮。

水利處指出，各鄉鎮市設有244組淹水感知器，可即時回傳各地積淹水情形；228部移動式抽水機全數配置GPS車載機，可掌握調度位置及運作狀況；另已介接轄內125座抽水站運轉訊號，滯洪池、防潮閘門及區域排水也已建置水位站105處，快速掌握運轉情形。

海葵颱風 嘉義

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