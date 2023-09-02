嘉義民雄迎大士爺創意踩街 協同校友組隊穿校服憶青春

2023嘉義民雄迎大士爺創意踩街祈福遶境今下午熱鬧登場，39支隊伍逾千人參與踩街於大士爺廟前定點演出，為下周二起連三天的大士爺文化祭揭幕；民進黨嘉縣山區立委參選人陳冠廷今年首度組協同中學校友隊，穿著校服重返青春歲月，力挺在地文化。

「我們用年輕的力量為在地文史慶典歡呼！」陳冠廷表示，民雄大士爺文化祭是台灣四大普度祭典之一，是在地最重要的文化資產，號召協同校友們一起出來回味在民雄生活的點滴，要讓珍貴的在地情感可以一直傳遞下去。

協同校友表示，冠廷號召校友們一同穿上黃色校服組成「協同校友挺冠廷好棒棒」隊，走玩全程大家都彷彿回到中學時，在民雄生活的珍貴回憶，也首次從看踩街民眾變成踩街表演隊伍，希望往後能成持續下去的傳統。

2023民雄迎大士爺創意踩街從下午3點開始至5點半結束，活動過程吸引地方民眾參加展團結，許多隊伍用心打扮成鬼怪吸引目光，還有從古井爬出的女鬼展創意，最後九尺三吋的大士爺神像在大家恭請入廟後，圓滿結束踩街活動。