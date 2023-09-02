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創意佳餚以咖啡入菜 阿里山風管處三大觀光圈成果發表

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山國家風景區管理處下午在嘉義市檜意森活村，舉辦風管處轄管「三大觀光圈-群山咖啡宴發布會」，將咖啡美味融入佳餚，推出美食美感、色香味俱全的群山咖啡宴。圖／嘉市府提供
阿里山國家風景區管理處下午在嘉義市檜意森活村，舉辦風管處轄管「三大觀光圈-群山咖啡宴發布會」，將咖啡美味融入佳餚，推出美食美感、色香味俱全的群山咖啡宴。圖／嘉市府提供

觀光局阿里山國家風景區管理處下午在嘉義市檜意森活村，舉辦風管處轄管「三大觀光圈-群山咖啡宴發布會」，將咖啡美味融入佳餚，推出美食美感、色香味俱全的群山咖啡宴。

阿管處邀請中華美食交流協會合作，理事長駱進漢率團隊組成美食輔導六人團隊，歷經3個多月招募培力，決選出12家餐飲業者參與，其中6家來自嘉市業者，市長黃敏惠出席，邀請遊客來嘉，品味結合咖啡與美食，創新迷人好滋味。

黃敏惠感謝阿管處用心打造平台媒合三大觀光圈產業，入選12家餐飲業，嘉市6家脫穎而出：新悅花園酒店、金牌川菜小館、新北平婚宴餐廳、半畝田、小原婚宴餐廳、草行居蔬食餐廳。入選業者提供6道菜，至少3道菜需咖啡入菜，根據2022年財政部統計資料顯示，嘉市境內咖啡店密度高居全台第二，青年創業，達人手作咖啡店就在嘉義市，讓嘉市成為精品咖啡代名詞，帶動地方觀光產業發展。

阿管處長洪維新說，阿管處扮演整合三大觀光圈觀光產業資源，透過媒合業者聯合開發推出特色伴手禮及跨區創新遊程，協助業者建立品牌價值。嘉市商圈文化促進協會理事長、也是入選店家半畝田主理人劉慶宗說，清燉牛肉麵」結合咖啡元素，在燉煮高湯過程加入咖啡豆，上桌前滴上咖啡油，讓人品味麵食時也聞得到咖啡香，味道驚豔。

中華美食交流協會組成美食輔導6人團隊：金山兄弟食堂行政主廚郭宏徹、新天地餐廳廚藝藝術總監吳文智、宏銘廚房總監黃宏銘、水鳥和洋創作料理營運總監陳冠宇、大葉大學餐旅管理學系專技教授彭建治，藉咖啡結合美食成果發表，將235區域、大阿里山及大草嶺推介給旅客優質旅遊新選擇。

阿里山國家風景區管理處下午在嘉義市檜意森活村，舉辦風管處轄管「三大觀光圈-群山咖啡宴發布會」。圖／嘉市府提供
阿里山國家風景區管理處下午在嘉義市檜意森活村，舉辦風管處轄管「三大觀光圈-群山咖啡宴發布會」。圖／嘉市府提供
半畝田以咖啡豆結合麵食。圖／嘉市府提供
半畝田以咖啡豆結合麵食。圖／嘉市府提供
阿里山國家風景區管理處下午在嘉義市檜意森活村，舉辦風管處轄管「三大觀光圈-群山咖啡宴發布會」，將咖啡美味融入佳餚，推出美食美感、色香味俱全的群山咖啡宴。圖／嘉市府提供
阿里山國家風景區管理處下午在嘉義市檜意森活村，舉辦風管處轄管「三大觀光圈-群山咖啡宴發布會」，將咖啡美味融入佳餚，推出美食美感、色香味俱全的群山咖啡宴。圖／嘉市府提供
阿里山國家風景區管理處下午在嘉義市檜意森活村，舉辦風管處轄管「三大觀光圈-群山咖啡宴發布會」，將咖啡美味融入佳餚，推出美食美感、色香味俱全的群山咖啡宴。圖／嘉市府提供
阿里山國家風景區管理處下午在嘉義市檜意森活村，舉辦風管處轄管「三大觀光圈-群山咖啡宴發布會」，將咖啡美味融入佳餚，推出美食美感、色香味俱全的群山咖啡宴。圖／嘉市府提供
阿里山國家風景區管理處下午在嘉義市檜意森活村，舉辦風管處轄管「三大觀光圈-群山咖啡宴發布會」，將咖啡美味融入佳餚，推出美食美感、色香味俱全的群山咖啡宴。圖／嘉市府提供
阿里山國家風景區管理處下午在嘉義市檜意森活村，舉辦風管處轄管「三大觀光圈-群山咖啡宴發布會」，將咖啡美味融入佳餚，推出美食美感、色香味俱全的群山咖啡宴。圖／嘉市府提供

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