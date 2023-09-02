「柚夾到了」！夾娃娃機變身「文旦取物機」應景又趣味

台南市農業局與台南大遠百成功店今天起一連3天舉辦「津津柚味．台南農產市集」，集結當季文旦與在地多樣農特產品等15個攤位行銷台南，現場放置「柚夾到了」文旦取物機，祭出消費滿350元即可體驗，市長黃偉哲出席宣傳活動，現場操作起取物機，結果連中2顆文旦，直呼幸運。

時序即將進入節氣「白露」，台南開始散發出濃濃的文旦香氣，台南文旦擁有豐富的口感和風味，不僅受到國內消費者的喜愛，更是外銷市場的佼佼者。黃偉哲說，台南文旦遠近馳名，近來外銷到新加坡、加拿大及日本等國大獲好評；希望大家趁周末來農產市集吃喝玩樂，把優質農產推廣給更多人知道。

「津津柚味 台南農產市集」集結台南當季文旦、米、芝麻、酪梨、蓮藕、鳳梨及魚產等多樣製品，15個攤位在活動期間內消費滿350元，即可體驗「柚夾到了」文旦取物機1次，體驗趣味的同時也有機會獲得新鮮當令文旦、果汁調飲，以及精心挑選的在地農產品。