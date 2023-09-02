招牌「爆乳裝」沒了？16字議員化身說故事姐姐 為家扶孩子上性平課

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聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，受嘉義家扶中心邀請，擔任「茉莉閱讀苗圃」說故事姐姐，換穿洋裝化身顏姐姐，傳達「性別平等」、「尊重」的重要性。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，受嘉義家扶中心邀請，擔任「茉莉閱讀苗圃」說故事姐姐，換穿洋裝化身顏姐姐，傳達「性別平等」、「尊重」的重要性。圖／嘉義家扶中心提供

嘉義議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，招牌「爆乳裝」，重視性別平等議題，上午受嘉義家扶中心邀請，擔任「茉莉閱讀苗圃」說故事姐姐，顏議員換穿洋裝化身顏姐姐，傳達「性別平等」、「尊重」的重要性，受小朋友歡迎。

「茉莉閱讀苗圃」推廣親子互動及親子閱讀的活動，顏姐姐說故事繪本《我的家人超級棒》，透過繪本，帶小朋友看到每個家人有不同任務，書中角色煮飯的人是爺爺，奶奶擔任警察，阿姨喜歡開車，不會因性別刻板印象對職業或生活日常任務有侷限，共19戶58人報名參加。

透過顏議員生動描述，與小朋友提問及回應互動，淺顯易懂的敘事方式，傳遞兒童尊重他人、愛惜書本與說正向語言的重要觀念，連在旁陪伴的家長都很有收獲，也聽到小朋友現場對媽媽說的話「謝謝媽媽生下我、照顧我長大」、「阿嬤妳煮的飯好好吃」，感受到「尊重」的禮節及聽到正向語言的開心，肯定日常生活中，從小培養孩子的力量存在。

故事活動結束，安排親子手作多肉植物組盆活動，邀請貓頭鷹露營生活館多肉講師，透過多肉植物組盆，讓親子培養正向互動的機會，同時提升綠色環保的意識。家扶中心主任沈明彥說，家扶結合茉莉二手書店閱讀苗圃推廣計畫，共同為親子共讀與互動盡心力，親子活動歡迎嘉義民眾參與，辦理借書證借書，透過閱讀推廣，讓家庭有更良好親子互動。

嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，受嘉義家扶中心邀請，擔任「茉莉閱讀苗圃」說故事姐姐，換穿洋裝化身顏姐姐，傳達「性別平等」、「尊重」的重要性。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，受嘉義家扶中心邀請，擔任「茉莉閱讀苗圃」說故事姐姐，換穿洋裝化身顏姐姐，傳達「性別平等」、「尊重」的重要性。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，受嘉義家扶中心邀請，擔任「茉莉閱讀苗圃」說故事姐姐，換穿洋裝化身顏姐姐，傳達「性別平等」、「尊重」的重要性。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，受嘉義家扶中心邀請，擔任「茉莉閱讀苗圃」說故事姐姐，換穿洋裝化身顏姐姐，傳達「性別平等」、「尊重」的重要性。圖／嘉義家扶中心提供

親子 嘉義 議員

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