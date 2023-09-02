海葵步步逼近 斗六文旦農加派人手搶收

雲林文旦正值採收期，產區農民連日進園趕工，部分已採收完畢，部分進入尾聲，目前還未採收的果實熟度約9成，今隨中颱「海葵」直逼台灣，正在園間趕工的農民也加派1倍人手搶收，深怕颱風帶來狂風暴雨，恐增果實不良率；另，西螺果菜市場交易行情也在颱風襲台的預期心理下顯得熱絡，目前菜價呈漲多跌少勢。

斗六文旦農朱清輝說，今年花期較早的上周開始緊鑼密鼓採收，較晚的文旦多在本周採收，每年都要經過颱風季這關；目前還沒採收的果實約9成熟，「瓜熟蒂落」，一旦風吹、蒂頭就會斷裂，果實被強風盪至地面後油包損壞，反成了不良果；而降雨也會影響甜度。

朱清輝原本就安排在今、明2天採收，憂心海葵可能直撲台灣，明天會下整天的雨，他緊急應變將採收時間壓縮到只剩4成，今早6點就上工，採收前還出動空拍機、植保機把樹葉上的水滴吹下來，並號召比平常多1倍、約23人採收搬運。

斗六文旦種植面積約190公頃，總產量約4600公噸，近年來種植技術不斷精進，品質年年提升，甜度和風味絕佳，名號享譽全台，被譽為「綠寶石」。本年度價格浮動不大，1箱10斤裝約700至1000元，頂級果品約1500至2500元，市公所下周六、日在膨鼠森林公園舉辦促銷活動，直售優質文旦。