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麻豆文旦產季到 「郵挺小農」開跑估處理逾28萬件

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
麻豆文旦產季到，中華郵政台南郵局「郵挺小農」活動即日開跑，農民郵寄文旦包裹有優惠，郵局網路商城也幫忙賣文旦。記者莊曜聰／攝影
麻豆文旦產季到，中華郵政台南郵局「郵挺小農」活動即日開跑，農民郵寄文旦包裹有優惠，郵局網路商城也幫忙賣文旦。記者莊曜聰／攝影

現在正值文旦產期，中華郵政台南郵局相挺農友，即日起到9月23日推出「郵挺小農」活動，在實體店、網路商城幫忙賣文旦，另外還有文旦包裹專案優惠資費，也提供到府收件，並在麻豆紀安宮、慶安宮設置集貨收寄處方便農民，這段期間預計可處理逾28萬件文旦包裹。

中華郵政公司董事長吳宏謀指出，郵局從實體店、i郵購網路商城開放民眾訂購，到後端訂單處理、寄送宅配一條龍服務，讓民眾能夠買到美味的麻豆文旦，也幫農民行銷提高收益，農民最要緊的就是專心種出好文旦。

台南郵局局長黃良江表示，「郵挺小農」文旦包裹專案優惠資費，10斤裝文旦每箱運費90元，寄送同地址2箱以上，每箱再優惠10元，郵局網路商城則同步上架12家柚農的優質文旦禮盒，即日起開放訂購至9月21日，每箱10台斤優惠價680元，每銷售1箱，郵局就捐出10元給台南市台灣原住民族永續發展協會，為提高寄送量，也投入經費，明年麻豆將新增收件自動化設備。

中華郵政今天在麻豆紀安宮舉行「郵挺小農」記者會，包括董事長吳宏謀、南市府農業局長李建裕、立委郭國文、市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍、麻豆區長柳世雄、麻豆區農會總幹事孫慈敏都出席，共同行銷麻豆文旦，南市府接下來也將舉辦麻豆文旦節、展售等超過16場推廣行銷活動。

中華郵政台南郵局「郵挺小農」活動即日開跑，中華郵政上午在麻豆紀安宮舉行記者會。記者莊曜聰／攝影
中華郵政台南郵局「郵挺小農」活動即日開跑，中華郵政上午在麻豆紀安宮舉行記者會。記者莊曜聰／攝影

文旦 郵局 農民 台南

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