中颱海葵將侵台逢大潮！嘉縣鄉鎮市設244組淹水感知器 可即時回傳

中颱海葵將侵台，逢9月1日至5日年度大潮，嘉縣東石鄉、布袋鎮及義竹鄉等沿海地區易發生海水倒灌，加上可能帶來豪雨，縣長翁章梁、立委蔡易餘及布袋鎮長蔡瑋傑等人今前往布袋視察滯洪池排空狀況及岑海里、興中里防水擋板擺置，居民嚴陣以待。

翁章梁說，近年較少受到颱風侵襲，但縣府仍投入前瞻基礎建設經費，持續升級沿海地區治水措施，盡可能做好準備，以面對颱風降雨及大潮，也呼籲鄉親颱風期間避免出門，尤其山上與沿海地區的居民更不可輕忽。

水利處指出，264座抽水站及546座水門整備完成、抽水站前池及23座大型滯洪池降至最低水位、228台移動式抽水機調度，防汛物資有砂包2萬個及太空包2000個，已要求施工廠商做好防颱措施、夜間警示、防汛缺口及執行防汛整備計畫，避免發生倒塌及意外。

近日受到大潮影響，沿海地區8月31日、9月1日皆出現漲潮及小規模積水情況。水利處表示，當下立即調度防水檔板因應，已在東石鄉及布袋鎮布設1550片防水檔板，範圍包括布袋鎮海風長堤、60戶村落、南堤、東石鄉觀海一路及白水湖漁港均擺設完畢。

水利處指出，各鄉鎮市設有244組淹水感知器，可即時回傳各地積淹水情形；228部移動式抽水機全數配置GPS車載機，可掌握調度位置及運作狀況；另已介接轄內125座抽水站運轉訊號，滯洪池、防潮閘門及區域排水也已建置水位站105處，快速掌握運轉情形。