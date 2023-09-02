台南登革熱飆升又遇颱風攪局 黃偉哲坦言疫情嚴重

台南登革熱確診個案快速飆升已逾3千例，有專家直言比2015年登革熱大流行時還嚴重，台南市長黃偉哲今受訪時坦言疫情嚴峻，又遇到颱風攪局，現在是「一手防颱一手防疫」，但還是要把損害降到最低，2015年有2萬多位市民感染第二型登革熱，要全力杜絕不能再讓這些人交叉感染第一型登革熱，避免發生出血性登革熱重症。

黃偉哲說，2015年大流行是8年前，等於是現在9歲以上的人都要提高警覺；今年流行是第一型症狀不明顯，民眾警覺性較低，很多人沒去看病造成「黑數」多，蚊子叮咬後又傳染給其他人；相較於8年前流行是第二型登革熱，症狀明顯人會不舒服就會去看醫師。

黃偉哲說，另海葵颱風路徑多變，預估會從台南出海到台灣海峽後還會滯留，到下周三前對台南影響都很大，颱風後接著要防疫不能鬆懈。也因天空不作美，孳清及化學噴藥後又下雨， 又要再重來，日前發生民眾拒絕化學噴藥持刀攻擊防治人員的狀況，增加防治登革熱的困難。

黃偉哲說，今年情況比2015年好一點是國軍提前動員，目前每天支援上百人力協助噴藥；另針對2015年感染第二型登革熱的2萬多人，會依列冊資料通知個人及家人做好防疫，像要塗防蚊藥、家裡不要有積水容器；另建議在家吹冷氣可穿長褲、長袖，避免遭到蚊子叮咬重覆感染。