嘉義縣2間7-11投入寶特瓶、電池回收可折現累點送咖啡

嘉義縣內可回收寶特瓶及電池的「高效智慧回收機」來了！縣政府與統一超商合作推資源永續循環，今正式啟動朴子市諸羅山門市及民雄鄉民雄門市2處機器，回收除可立即兌換購物金或OPEN POINT點數外，9月底前單次回收20個寶特瓶或廢乾電池20顆，縣府加碼送CITY CAFE中杯拿鐵或大杯美式咖啡1杯。

朴子市諸羅山門市表示，高效智慧回收機為AI辨識系統，可回收PET材質的1號塑膠，投入寶特瓶要是透明無色且拆除外膜才可成功回收，可回收電池部分為1號、2號、3號、4號及9V型的廢乾電池，單次完成寶特瓶5個或廢乾電池5顆，即可兌換7－11購物金1元或OPEN POINT點數1點，回收數量不累計。

為何回收機僅挑選1號塑膠？朴子市諸羅山門市表示，單一回收塑膠材質，可節省後端分選及處理程序，且不同塑膠耐熱、熔點都不同，分選詳細可提高資源回收再利用率，再生PET粒料可生產假髮、拉鍊、包裝盒及不織布等，這台回收機更含內建碾碎功能，可減少容積達75%，減少運輸碳排放量。

縣議員姜梅紅表示，今年初定期會提案縣府參考全國各縣市設置「智能無人回收站」案例，鼓勵縣民參與資源回收，與議員劉雅文、江佩曄等人連署建議爭取設置，今天與統一超商業者共同啟用縣內首台位於朴子市諸羅山門市外的高效智慧回收機，順利落實。

縣長翁章梁表示，高效智慧回收機結合7－11全年不打烊優勢，提供便民回收管道，縣府加碼在9月底前，民眾單次回收寶特瓶20個或廢乾電池20顆，拿著列印單就立即領CITY CAFE中杯熱、冰拿鐵或大杯熱、冰美式咖啡1杯，記得要當日就兌換完。