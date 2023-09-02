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海葵颱風侵台 農改場呼籲加強田間排水防治風雨後病害

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南農改場呼籲農友要固定果樹、並覆蓋塑膠布減少風雨危害。圖／台南農改場提供
台南農改場呼籲農友要固定果樹、並覆蓋塑膠布減少風雨危害。圖／台南農改場提供

海葵颱風可能帶來強風豪雨。台南區農業改良場籲請農友正今天颱風來前加強排水設施疏通，準備防災。

台南農改場表示，目前嘉南地區二期水稻正值分蘗盛期，應強化田間灌排水溝渠積淤清除，維持田間排水道暢通。颱風期間適度提高田間灌水深度，減少秧苗因強風傷害。低地或排水不良田區，若稻株淹水沒頂，雨後應立即排水。秧苗綠化場區強化覆蓋網固定，並架設防風網，強風期間保持適度淹水狀態，避免強風危害，也注意排水避免積水沒頂。

雜糧類如落花生、大豆、胡麻、玉米等維持田間排水道暢通。若遭淹水，雨後3天內應快速排水。淹水發生後，經評估尚有保留作物必要時，宜酌量施用氮肥及鉀肥，使新生嫩芽重新生長，以恢復生育。

雜糧作物種植期宜整修排水溝以利排水，生育期施肥期多施磷、鉀肥以增加植株抵抗力，已屆收穫期者儘早收穫乾燥。

已屆採收期之水果如木瓜、火龍果、龍眼等，必要時儘速採收妥善貯藏。坡地果園需加強水土保持，可用塑膠布，抑草蓆或稻草等資材覆蓋，避免雨水沖刷土壤所造成的根系裸露，減少植株倒伏，平地果園應清除排水溝淤積防止積水。易倒伏作物如香蕉等應加強立支柱固定。

蔬菜與瓜果忌淹水，應儘速整理疏濬田區周圍排灌水設施，避免豪雨帶來大量雨水阻塞淤積於田間，必要時採用抽水機協助。未採收蔬菜覆蓋紗網，避免雨水直接衝擊葉片，但須注意覆蓋資材固定。瓜果類栽培棚架加強固定措施。設施栽培蔬果加強固定及周邊排水，注意門窗側面捲揚式塑膠布覆蓋。

葉菜類覆蓋網子減少雨水及強風衝擊
葉菜類覆蓋網子減少雨水及強風衝擊
台南農改場呼籲農友風雨過後加強防治木瓜、火龍果疫病等病蟲害，減少病源傳播。圖／台南農改場提供
台南農改場呼籲農友風雨過後加強防治木瓜、火龍果疫病等病蟲害，減少病源傳播。圖／台南農改場提供

淹水 海葵颱風 台南 農改場

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