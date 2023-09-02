中颱海葵來襲 嘉義市公告3處路邊停車格禁止停放

中颱海葵暴風圈逐漸接近台灣東半部海面，影響最大晚間到明天，嘉義市受七級風暴風圈侵襲機率逾7成，市長黃敏惠指示各局處強化防颱整備，注意工地防颱及排水暢通；加強宣導防蚊、公告堤防水防道路路邊停車格禁止停車管制，維護市民生命財產安全。

「防災視同作戰」，黃敏惠指示市府團隊偕同民力密切關注颱風動態，做好防颱各項整備，加強道路側溝、下水道箱涵及區域排水道疏濬，注意建物及工地公安，興建中的工程加強工地防颱應變準備及臨時排水設施，鷹架、圍籬加強固定或先撤除，全體總動員。

市府公告市區3處路邊停車格禁止車輛進入停放：八掌溪左岸軍輝橋上游-道將圳後庄堤防水防道路，臨軍輝橋側及臨映月橋側第一二區、八掌溪左岸軍輝護岸及後庄分洪堤防水防道路、慈玄宮段計4區停車格，以及番仔溝公園北側停車灣、信義路段雙側以及信義路45巷雙側等。民眾停放車輛速駛離，暫停番仔溝公園防汛道路周圍暨道路雙側路邊停車格位收費管理，管制期間視中央氣象局發布陸上颱風警報期間調整。

17台抽水機預佈就位，整備4台機組供緊急調派使用；後湖及湖內2座抽水站、5處車行、9處人行地下道機房設備完成保養測試，人員待命進駐。