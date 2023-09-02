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影／臨安橋封橋首日恰逢颱風雨 台南警交管疏導車流

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
警方表示，施工期間加強中華西路沿線交通疏導，並於上、下班時段在周邊重要路口規畫交通疏導崗，同時與大台南智慧交通中心密切聯繫監測車流。圖／讀者提供
警方表示，施工期間加強中華西路沿線交通疏導，並於上、下班時段在周邊重要路口規畫交通疏導崗，同時與大台南智慧交通中心密切聯繫監測車流。圖／讀者提供

台南台17線臨安橋今上午8時起封橋改建，改行駛兩側搭設鋼便橋，而封橋改道首日也恰逢海葵颱風襲台前下雨日，市警二分局員警在沿線中華西路、民生路交通疏導車流，提醒用路人行經該路段請配合交管並保持路口淨空，另鋼便橋道路限速為40公里，行經該路段應減速慢行。

警方指出，臨安橋鋼便橋開放改道通車後，相關交通管制：北上行駛中華西路二段禁止左轉安平路路段、北上中華西路二段禁止左轉建平十六街、南下行駛中華西路二段禁止左轉府前一街路段、東側府前一街僅能右轉北上行駛鋼便橋。

臨安橋改建後橋長總長(含引道)約200公尺，寬度32.4公尺，梁底高程至少抬高1.2公尺，改建後運河遊船將可打通瓶頸路段，延伸至中國城碼頭使安平舊城區與中國城、沙卡里巴能以水路運輸連結，重現安平運河百年風華，新橋預計於2024年年底完工。

警方表示，施工期間加強中華西路沿線交通疏導，並於上、下班時段在周邊重要路口規畫交通疏導崗，同時與大台南智慧交通中心密切聯繫監測車流，彈性調整號誌秒數即時疏導車流，提醒用路人行經附近路段配合交通疏導人員指揮通行，確保交通安全及行車順暢。

臨安橋封橋改道首日也恰逢海葵颱風襲台前下雨日，市警二分局員警在沿線中華西路、民生路交通疏導車流。圖／讀者提供
臨安橋封橋改道首日也恰逢海葵颱風襲台前下雨日，市警二分局員警在沿線中華西路、民生路交通疏導車流。圖／讀者提供

海葵颱風 台南

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