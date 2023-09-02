廢止全國首張漁電共生執照 黃偉哲：不容掛羊頭賣狗肉

台南市綠電衝第一，但昨天也宣布廢止全國首張漁電共生執照，市長黃偉哲上午透過臉書表達立場，指市府將嚴格審視業者是否有按照「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，確保有漁才有電，強調發展綠電是世界趨勢，但市府也不容許掛羊頭賣狗肉。

黃偉哲表示，台灣近年來發展，受到兩個全球性的挑戰，一個是氣候變遷對農漁產業的影響，另一個是越來越多高科技產品必須要用綠電生產。透過綠能設施結合養殖業的「漁電共生」，不但能夠導入智慧科技提升生產管理，所產生的能源也能自給自足減少支出成本，這也是其他國家進行中的模式。

為了杜絕部分不肖廠商投機取巧，傷害養殖產業的發展，台南市府在業者申請使用許可之後，不定期進行後續查核，嚴格審視業者是否有按照「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，確保有漁才有電。經過同仁的追蹤與檢核，屬於同一管理人的9個案場，市府已正式廢止使用許可，並依權責通知相關單位廢止再生能源設備登記，進行裁罰且限期恢復原狀。

黃偉哲說，發展綠能是世界趨勢，台灣高度仰賴的歐盟、美國市場也對高科技等產品必須使用綠電生產，有越來越高的要求；但是在發展綠電的同時，市府也絕不容許不肖業者掛羊頭賣狗肉，一定會持續嚴查嚴辦，確保漁電共生共榮。

根據台南市政府表示，從2017年至今漁電共生案場共申請96案，已有19場完工營運，市府去年展開清查，有9家未於期限內改善完成，依法廢止漁電共生容許與執照；另有6場輔導中，另4場以商業機密拒絕稽查，市府多次溝通後已同意市府派員稽查。

依據台南市經發局統計截至今年3月31日止，太陽光電同意備案共1萬1093件，備案容量達3.878GW，預估年發電量約49.9億度，逾18.2座曾文水力發電廠年發電量，可供約143萬戶年家庭用電，年減碳量約251.5萬噸，相當7731座台南公園減碳量。

黃偉哲臉書全文如下：

全國首例 廢除漁電共生容許使用許可 南市府嚴查嚴辦 台灣近年來的發展，受到兩個全球性的挑戰，一個是氣候變遷對農漁產業的影響，另一個是越來越多高科技產品必須要用綠電生產。 透過綠能設施結合養殖業的「漁電共生」，不但能夠導入智慧科技提升生產管理，所產生的能源也能自給自足減少支出成本，這也是其他國家進行中的模式。 為了杜絕部分不肖廠商投機取巧，傷害養殖產業的發展，台南市府在業者申請使用許可之後，不定期進行後續查核，嚴格審視業者是否有按照「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，確保有漁才有電。 經過同仁的追蹤與檢核，屬於同一管理人的9個案場，市府已正式廢止使用許可，並依權責通知相關單位廢止再生能源設備登記，進行裁罰且限期恢復原狀。 發展綠能是世界趨勢，台灣高度仰賴的歐盟、美國市場也對高科技等產品必須使用綠電生產，有越來越高的要求；但是在發展綠電的同時，市府也絕不容許不肖業者掛羊頭賣狗肉，一定會持續嚴查嚴辦，確保漁電共生共榮。