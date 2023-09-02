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假養殖真種電 台南9案場廢照

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市政府查獲「假養殖真種電」案場，昨率先宣布廢止七股和學甲共9張漁電共生執照。圖為合格案場。圖／台南農業局提供
台南市政府查獲「假養殖真種電」案場，昨率先宣布廢止七股和學甲共9張漁電共生執照。圖為合格案場。圖／台南農業局提供

近年政府拚種電種出一堆亂象，台南市府昨率全國之先，宣布廢止七股和學甲共9張漁電共生執照，這9個案場被查出未按經營計畫書執行，魚產量明顯不足，是「假養殖真種電」，且經限期改善仍不改善，已要求業者恢復原狀。南市府表示，後續還將繼續稽查、輔導。

台南市府昨舉行記者會表示，全市申請96場漁電共生，其中已19場完工營運中，去年邀集水試所及大專學校專家清查已完工的案場，其中一業者在七股申請4場、學甲申請5場室內型漁電共生執照，總面積有1.4公頃，發電容許1MW，經查養殖現況未符合經營計畫書，且水位太低、養殖數量不具經濟規模，也無買賣資料及進料單價等，認定無養殖事實，是假養殖真種電。

農業局長李建裕說，由水產試驗所、專家學者組成輔導團隊，前往各案場進行養殖作業輔導，要求於3月15日前向農業局提報改善計畫，業者也沒如期提報，至今未改善，因此決定依法廢止漁電共生容許執照。南市府經發局官員表示，前日已廢止該再生能源設備登記證。

李建裕說，除業者9場執照被廢止，另有6案場正由專家學者輔導改善中，另有4場業者表示有商業機密拒不同意稽查，經多次溝通，日前已同意讓市府進入稽查，將安排專家進入會勘。

農業局表示，漁電共生是以養殖為主、綠能為輔，農地附設綠能一定要有種植及養殖行為，漁電共生是養殖產業轉型的新契機，透過綠能加值讓養殖產業更升級，但業者若只追求光電利益，絕不容許影響養殖產業。

市府表示，被廢止執照的業者不服，已向行政院陳情，後續仍由地政局裁罰並限期恢復原狀，也呼籲業者切勿心存僥倖，一旦執照被廢止後，2年內同一地點將不得再提出申請。

種電 台南 再生能源 農地

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