嘉義大林葉萵苣工廠 周產量4噸

嘉義縣大林鎮有座擁有11種葉萵苣植物工廠生產場地，利用溫控及光線調節等智慧農業栽培方式，全年生產，去年獲選第六屆百大青農三欣園藝經理許永輝，與園藝負責人舅舅曾明進及團隊，歷經9年多研究，目前全年周產量約4噸，穩定供貨能力佳，獲家樂福及多家連鎖通路選用。

強調安全栽培管理，讓消費者買得安心，2019年三欣園藝培育11種葉萵苣，接受農糧署輔導取得產銷履歷驗證；目前園區採5區生產模式，清潔消毒及播種1周，種植3至4周採收，每周生產1區全年採收，周產量約4噸供貨穩。

三欣園藝說，全溫室自動化控制及生物防治法，省工、無毒栽培，無連作障礙，達高效率計畫生產，目前規畫建設更環保有效降溫溫室，改變傳統水牆溫室濕度過高造成生長障礙，達到穩定降溫、提升整體產能產值。

許永輝表示，過去三欣園藝以文心蘭種植為主，9年前因緣際會嘗試葉萵苣栽種，但要讓溫帶作物適應台灣氣候不容易，以改良版NFT養液薄膜式水耕系統栽培，以及對人體較佳泥炭土，提供最佳生長環境。

農糧署南區分署長陳立儀說，產銷履歷是農產品從田間至餐桌過程，消費者以手機掃描產品標章，了解生產者及生產資訊。