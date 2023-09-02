嚴重海水倒灌 雲林萡子寮港淹及膝

雲林沿海受藍月大潮加上颱風大浪，近日接連發生嚴重海水倒灌，最大的萡子寮港到昨天仍一片汪洋，淹水及膝，港口被迫封閉。行政院長陳建仁昨前往現場勘災，地方陳情指，漁港淹水已嚴重威脅下崙3個村的安危，應急工程不能再拖，縣府也盼中央補能加高及延伸堤防，陳建仁允諾相關部會與縣府合作，研議解決之道。

縣府水利處長許宏博簡報指出，因地盤下陷嚴重，多年來幾次加高防波堤及年年抽沙清淤，仍難敵天象變化，港域高程約1.9公尺，但這兩天高達2.56公尺，加上風浪助長爆發嚴重海水倒灌，目前除應急擋水措施，要增高延伸防波堤，及清理港域30萬立方米淤沙，確保港口不受漂沙封堵，才能因應極端氣候的海象變化，整建經費預估10億元。

同為養殖業者的口湖鄉代王紫陽說，在這生活60幾年從沒見過淹水淹得如此嚴重，鄰近300多公頃養殖區朝不保夕，政府不能坐視不管。李姓養殖業也說，這次海水倒灌造成部分魚苗流失。

議員黃文祥也指說，萡子寮港已無法因應現有海象變化，尤其漂沙帶來的淤塞及海水倒灌，連以前航行澎湖的輪船也因淤沙停駛。口湖代表會主席王溪邊指，更扯的是退潮水位變低時，漁船竟要用推的進港，實在可笑，治港刻不容緩。

昨陪同會勘的雲林縣長張麗善當面遞交雲林漁港治理及海堤安全防護計畫，盼請行政院協助，立委蘇治芬也建議將雲林海岸治理一併納入院會正在檢討的國土沙洲案，以擴大治理量能。

陳建仁說，這次海水倒灌對地方造成損失，針對地方希望能加高及延伸堤防，此須經過水工模型試驗，才能確保不會加劇地層下陷問題，行政院會聽取地方建議，與縣府共同研議解方。

漁業署表示，曾與立委蘇治芬多次召開海岸治理檢討，為保漁港的漁業永續，除應急工程應要進行水工研究與探測再行治理，才能一勞永逸，由於該漁港屬地方管理，中央會予協助建置長遠治理方案。