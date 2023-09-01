大甲媽遶境之路雲林崙子橋改建 預計2026年完工

大甲鎮瀾宮每年遶境必經雲林縣崙子橋，但橋梁老舊、寬度不足待改善，中央補助前瞻建設經費、地方自籌款合力促成改建，預計2026年完工；行政院長陳建仁今天期許工程如期如質完工。

陳建仁今天到雲林縣視察「縣道145甲線崙子橋改建拓寬工程」，國民黨立委林文瑞、民進黨立委蘇治芬、雲林縣長張麗善和嘉義縣副縣長劉培東等人出席，雲林縣工務處長汪令堯說明崙子橋現況和改建工程規劃。

汪令堯指出，橫跨北港溪的崙子橋齡逾40年，橋全長772公尺，寬僅7公尺、單向僅1車道，常發生汽機車爭道，亟待改善。未來橋面將拓寬至18公尺，同時抬高橋梁並減少落墩，可改善既有交通問題、有利通洪斷面。

陳建仁說，感謝交通部、農業部、雲林縣及嘉義縣政府等單位合作，期許改建工程按公共建設的基本精神如期如質完工。

陳建仁表示，中央前瞻建設及其他公共建設在雲林縣投資新台幣71億元，其中前瞻建設更曾被評判「債留子孫、造成地方財政困擾」，但今天實際到場看，前瞻建設促進鄉村發展，也讓大家都受到好處，證明是福國利民。

崙子橋改建總經費10.21億元，預計今年底動工，施工期約33個月，預計2026年完工；雲林縣府指出，施工期間以不影響交通通行為原則，採2階段施工。