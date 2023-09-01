台南熱蘭遮博物館 9月23日展出安平新出土遺物

迎接「台南400」，安平古堡園區「熱蘭遮博物館」常設展更新預定9月23日揭幕。展出近2年熱蘭遮城及周邊區域、大員市鎮考古挖掘出土遺物，讓民眾看見隱藏在台南地底歷史痕跡。

台南市政府文化局今天新聞稿指出，安平古堡園區「熱蘭遮博物館」常設展更新，預定9月23日、也就是距離2024年倒數第100天揭幕，展品中最受矚目的是17世紀至日治時期逾2000件瓷器，讓民眾看見隱藏在台南地底的歷史痕跡。

文化局表示，荷蘭人400年前在台南安平設置貿易據點，建立熱蘭遮城及大員市鎮，開啟台灣躍上世界的歷史契機。台南市政府和國立成功大學考古學研究所合作，在安平地區（原熱蘭遮城及周遭區域、大員市鎮範圍）調查研究及考古發掘。

此次博物館將展出2020年至2021年間新出土遺物，包括17世紀前中期中國價值較高，且精細的「江西景德鎮瓷器（卡拉克瓷盤）」，以及較粗製的「漳州窯瓷器」、17世紀中後期「日本肥前燒外銷瓷」、18世紀至19世紀前期「福建窯青花瓷（靈芝紋青花碗、盤）」、日治瓷器「台製鶴紋碗」等不同年代瓷器。

瓷器出土位置在安平區安平路與效忠街交界處東側、國勝路西側公園用地等，反映安平地區作為台灣面臨外來勢力衝擊佔領的第1站、各歷史時期物質文化及東亞、東南亞地區政治經濟局面。

依文化局資料，台南安平從荷據時期進入世界貿易體系，成為中國輸出貨物轉運到歐洲及東南亞的樞紐，當時轉運逾400萬件中國瓷器到東南亞群島、中南半島及日本等地。17世紀中後期，明鄭政權因受清帝國封鎖，轉向日本購買瓷器，日本也趁著海禁政策打進貿易瓷器市場，日本肥前瓷才出現在考古遺址中。

另外，17世紀末至19世紀，清帝國對社會掌控力也反映在出口瓷器品質上。道光年後（1821年）國力衰退，大量出現胎土較灰暗、紋飾與釉料較粗糙的低品質瓷器。日治台灣製直口膠板轉印鶴紋碗，是日本本土更精緻鶴紋碗的粗製仿款。

在台南安平這片土地下，不同年代、不同樣式的器皿碎片，代表的不只是單純1個物件，而是歷史面貌、生活日常及400年來的故事，土地故事不會停止，將透過學術研究持續發掘書寫下去。