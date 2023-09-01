交通衝擊大！跨越台南運河臨安橋改建明天施工管制

橫跨台南運河的臨安橋改建工程將於明天封閉舊橋，開放兩側鋼便橋做為臨時通行使用，交通局表示，正式封閉進行改道後，中華西路往北方向在建平16街及安平路2處路口均禁止左轉，提醒用路人提前在府前路、或延後在民權路左轉進入安平地區，交通局將密切監控中華西路及鄰近路口的交通變化，適時調整號誌秒數因應，並滾動檢討管制措施，將交通衝擊降至最低。

交通局長王銘德指出，市長黃偉哲多次要求交通局預先規畫臨安橋改建工程的交通維持計畫，務必將交通衝擊及用路人的不便降到最低。這次工區範圍涵蓋安平路(民生路)以南到建平16街以北的範圍，府前一街兩側位於工區之內，故施工期間將無法貫穿，東側府前一街僅允許車輛右轉進入與右轉匯出。

王銘德表示，臨安橋封閉後，首當其衝的就是中華西路往安平方向的左轉車流，考量左轉車輛易阻擋直行車流、且便橋偏移角度過大不易左轉，中華西路往北方向在建平16街及安平路2處路口，將實施禁止左轉管制，提醒要利用建平16街往運河南岸方向的用路人提前於中華西路與府前路口左轉改道，要利用安平路往運河北岸則可改由中華西路與民權路口左轉改道，交通局將配合延長路口左轉秒數以滿足左轉車輛需求。另中華西路往南方向將於安平路口增設左轉車道與左轉時相，建議往中西區方向用路人可提前在安平路口左轉以避開施工區域。

交通局指出，臨時便橋車道數維持與舊橋一樣都是雙向3車道，最外側車道採混合車道配置且設有右轉引道，提醒行經便橋欲右轉的車輛應提前切換至外側混合車道再進入右轉引道，中華西路與安平路口則會增繪行車導引線，明確指示用路人依照道路與便橋偏移情形循序穿越路口，並限制便橋速限為每小時40公里，提醒用路人注意減速進入便橋彎道以確保安全。

交通局科長方川和表示，施工初期工區周邊交通狀況可能多變，行經工區周邊道路請確實依照相關標誌、標線與號誌指示行駛，特別提醒在遇有行人穿越時義交人員會優先讓行人通過，仍請用路人搭配義交人員導引，以確保交通安全與順暢。

施工期間可能造成的交通衝擊，交通局表示，在歷次交維審查過程從嚴要求施工廠商做好配套措施，開工前完成相關標誌、標線與號誌調整。