假養殖真種電！創下全國首例 台南廢止9場漁電共生執照

台南市政府今天宣布廢止全國首張漁電共生執照，去年清查全市19場漁電共生案場，其中同一業者在七股申請4場及學甲申請5場共9場，申請室內養殖虱目魚等及附設太陽光電設施，但被查出未有實際養殖情形，限期又未改善，決定廢止農業設施容許，經發局也在8月31日廢止再生能源設備登記，後續由地政局裁罰並限期恢復原狀。

台南市政府下午由市府副祕書長尤天厚、農業局長李建裕及經發局主祕王俊博召開記者會，目前台南市從2017年至今有19場許可運作，市府邀集水試所及大專學校專家去年進行清查，其中9場已在8月4日廢止，總面積有1.4公頃，發電容許1MW，養殖現況並未符合經營計畫書，水位太低、養殖數量不具經濟規模也無買賣資料、也進料單價等，經專家認定未有養殖事實，是假養殖真種電。

農業局長李建裕表示，漁電共生是養殖產業轉型的新契機，透過綠能加值讓養殖產業更升級，但業者若只追求光電利益，影響養殖產業是絕不容許的。台南市展現執法魄力，率全國之先，依法廢止首場漁電共生容許與執照。也呼籲業者切勿心存僥倖，最後不僅容許被廢止、光電也會被撤照，將得不償失。

李建裕表示，另有6場改善中，由專家學者輔導中，另有4場表示有商業機密，經過多次溝通，昨天已同意，市府進入稽查，最近就會安排時間由專家進入稽查，強調農地農用養殖為主綠能為輔，是政府一貫精神也是台南市政府堅 持的，社會各界也不容許假養殖真種電，業者不要心存觀望，農地附設綠能一定要有種植及養殖行為，人不可能三餐吃半導體配光碟片，糧食資源是全民賴以為生，台南市政府一定會堅持農地農用，若違反一定會依法辦理。 台南市政府農業局長李建裕（右二）今天宣布廢止全國首張漁電共生執照。記者吳淑玲／攝影 台南市政府清查漁電共生案場假養殖真種電，其中9處被查獲未實際養殖被廢止許可。圖／台南市農業局提供

台南市政府清查漁電共生案場假養殖真種電，其中9處被查獲未實際養殖被廢止許可。圖／台南市農業局提供

台南市政府清查漁電共生案場假養殖真種電，其中9處被查獲未實際養殖被廢止許可。圖／台南市農業局提供

台南市政府清查漁電共生案場假養殖真種電，其中9處被查獲未實際養殖被廢止許可。圖／台南市農業局提供

台南市政府清查漁電共生案場假養殖真種電，其中9處被查獲未實際養殖被廢止許可。圖／台南市農業局提供