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金嘉安心好食抽獎活動開跑 黃敏惠邀全民來嘉吃三鑫級美味消費

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府衛生局舉辦的「三鑫級消費集章抽好禮-金嘉安心好食」抽獎活動，上午在市府前登場，市長黃敏惠（右四）與多位議員、來賓一同為活動揭幕。圖／嘉市府提供
嘉義市府衛生局舉辦的「三鑫級消費集章抽好禮-金嘉安心好食」抽獎活動，上午在市府前登場，市長黃敏惠（右四）與多位議員、來賓一同為活動揭幕。圖／嘉市府提供

嘉義市府衛生局舉辦的「三鑫級消費集章抽好禮-金嘉安心好食」抽獎活動，上午在市府前登場，活動今天起到30日，消費者只要到獲選為「金質獎」、「金 (麥方)獎」與「金搖獎」，配合活動食安優質店，不限金額消費，就可獲得即可獲得1次抽獎機會，獎品總額40萬元。

市長黃敏惠與多位議員、來賓一同為活動揭幕，活動期間消費即可獲得1次抽獎機會；到3種店家各消費一次，還有額外有嘉碼抽大獎的資格。獎品豐富，包含tokuyo按摩椅、IPHONE手機、液晶電視等，總獎品金額40萬元，歡迎民眾品嘗各店家美食，推廣優質食安環境。

黃敏惠說，嘉市有豐富多元在地文化及人文底蘊，去年以旅宿業住宿超過184萬人次，較前年成長37%創歷史新高，全國排名第4；今年《遠見雜誌》，嘉市觀光休閒面向滿意度勇奪全台第二，市府為美食認證把關，透過金質獎、金搖獎與金 (麥方)獎等三金獎，鼓勵業者落實食安，不僅是鼓勵業者與時俱進，讓遊客吃到美味，也吃得健康安心，讓民眾安心消費創造三贏。

衛生局長廖育瑋指出，嘉市2020年開始金質獎評選，針對食品從業人員、加工環境、廚房，以及洗手間、食材、水源等委託專業單位現地評核；2021年針對烘培業進行金 (麥方)獎評選，檢驗金黃葡萄球菌、沙門氏桿菌以及李斯特菌等多樣容易引起食物中毒的菌類。

嘉義市手搖飲密度高居全台前茅，去年起開辦金搖獎，檢驗腸桿菌科、大腸桿菌、沙門氏菌等微生物。透過三金獎項讓全民吃得安心，保障消防者權益，打造嘉市為「食安之都」。活動資訊請至網站查詢https://threegolden.vrworld.com.tw/index.php；或上食安在嘉粉絲專頁。

嘉義市府衛生局舉辦的「三鑫級消費集章抽好禮-金嘉安心好食」抽獎活動，上午在市府前登場，市長黃敏惠與多位議員、來賓一同為活動揭幕。圖／嘉市府提供
嘉義市府衛生局舉辦的「三鑫級消費集章抽好禮-金嘉安心好食」抽獎活動，上午在市府前登場，市長黃敏惠與多位議員、來賓一同為活動揭幕。圖／嘉市府提供
嘉義市府衛生局舉辦的「三鑫級消費集章抽好禮-金嘉安心好食」抽獎活動，上午在市府前登場，市長黃敏惠（右四）與多位議員、來賓一同為活動揭幕。圖／嘉市府提供
嘉義市府衛生局舉辦的「三鑫級消費集章抽好禮-金嘉安心好食」抽獎活動，上午在市府前登場，市長黃敏惠（右四）與多位議員、來賓一同為活動揭幕。圖／嘉市府提供

食安 衛生局 嘉義

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