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西拉雅風管處推低碳行程 隆田火車站旁設電動處租賃站

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
西拉雅風管處與業者合作，在隆田ChaCha文化園區設站，提供電動機車租賃，並規劃5條路線讓遊客騎車暢玩。記者莊曜聰／攝影
西拉雅風管處與業者合作，在隆田ChaCha文化園區設站，提供電動機車租賃，並規劃5條路線讓遊客騎車暢玩。記者莊曜聰／攝影

低碳旅遊正夯，西拉雅國家風景區管理處蒐羅六甲、官田、柳營區景點及在地小吃，規劃五條小旅行路線，並與業者合作，即日起在隆田ChaCha文化資產園區提供Gogoro電動機車租賃服務，推廣期間還有環保優惠價4小時199的優惠，背包客或三五好友可搭乘鐵路或公車到隆田車站，就能租借電動車走訪鄉村風情、品嘗美食料理。

西拉雅風管處官田遊客中心四周有濃濃的田園風情，也有許多好玩、好看的景點及隱藏版美食，西拉雅風管處處長徐振能說，為了讓遊客方便「探險」，特別網羅六甲、官田、柳營等地的景點及在地人推薦的口袋美食名單，設計出五條輕旅行路線，起點就在隆田車站旁的ChaCha文化資產園區，並與業者合作，提供20台Gogoro電動機車出租，騎車就能暢遊，相當方便。

徐振能說，輕旅行串連官田遊客中心及ChaCha文化資產園區，再加入像是烏山頭水庫、乳牛的家、 蘭都觀光工廠、赤山龍湖巖、大崎村落創藝基地等景點，並把路線上經過的美食小吃、伴手禮拉進來，騎著環保的電動機車，一趟下來幾個小時順路就能跑完，還能飽覽田園景色，停下來拍個美照，不亦樂乎。

西拉雅風管處指出，Gogoro電動機車站點從9月1日開始，地點就在ChaCha文化資產園區旁，可向園區的Chez 15咖啡廳租借，共有20台，每小時99元，即日起到12月31日，達成指定條件可享4小時199的優惠價，車鑰匙上印有「仙境西拉雅」圖像，到合作店家消費還可享限時優惠，詳情可上西拉雅風管處官網查詢。

電動機車租賃站點就在ChaCha文化資產園區，出隆田火車站走路4分鐘就能抵達。記者莊曜聰／攝影
電動機車租賃站點就在ChaCha文化資產園區，出隆田火車站走路4分鐘就能抵達。記者莊曜聰／攝影

文化資產 電動機車

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