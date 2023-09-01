西拉雅風管處推低碳行程 隆田火車站旁設電動處租賃站

低碳旅遊正夯，西拉雅國家風景區管理處蒐羅六甲、官田、柳營區景點及在地小吃，規劃五條小旅行路線，並與業者合作，即日起在隆田ChaCha文化資產園區提供Gogoro電動機車租賃服務，推廣期間還有環保優惠價4小時199的優惠，背包客或三五好友可搭乘鐵路或公車到隆田車站，就能租借電動車走訪鄉村風情、品嘗美食料理。

西拉雅風管處官田遊客中心四周有濃濃的田園風情，也有許多好玩、好看的景點及隱藏版美食，西拉雅風管處處長徐振能說，為了讓遊客方便「探險」，特別網羅六甲、官田、柳營等地的景點及在地人推薦的口袋美食名單，設計出五條輕旅行路線，起點就在隆田車站旁的ChaCha文化資產園區，並與業者合作，提供20台Gogoro電動機車出租，騎車就能暢遊，相當方便。

徐振能說，輕旅行串連官田遊客中心及ChaCha文化資產園區，再加入像是烏山頭水庫、乳牛的家、 蘭都觀光工廠、赤山龍湖巖、大崎村落創藝基地等景點，並把路線上經過的美食小吃、伴手禮拉進來，騎著環保的電動機車，一趟下來幾個小時順路就能跑完，還能飽覽田園景色，停下來拍個美照，不亦樂乎。