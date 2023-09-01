嘉市資深議員蔡文旭肺水腫住院11天 今現議會瘦3公斤曝病因

嘉義市議會60歲資深議員、民進黨團總召蔡文旭，上月才問ChatGPT規畫遊程，獨自騎機車由西向東壯遊花蓮，日前突身體不適，就醫診斷肺積水，住院治療；上午議會臨時會開幕，蔡身上帶著引流管出席，住院11天瘦3公斤，醫師在他身上插管引流，抽取積水3000西西，病因是肺肋膜細菌感染。

議會開幕，議長陳姿妏主持，市長黃敏惠率主管列席，過半出席議員對議程、預備會議沒意見，不到5分鐘結束，主席宣布散會；陳姿妏與多位議員到蔡文旭座位，關心他病情、康復情形，蔡文旭明顯瘦了一大圈，大家叮嚀他多休息，祝福他早日康復。

蔡文旭專職議員，生活規律，不菸不酒，沒有不良嗜好，為何肺水腫重病住院，引人好奇？他說，正準備出國到韓國，8月以來，走路常會氣喘，說話上氣不接下氣，清晨呼吸不適，嚴重影響睡眠，頗感疲累，自以為過敏引發氣喘，至診所看醫生未見改善。

醫師建議他到大醫院做X光及電腦斷層，醫師診斷他肺肋膜細菌感染，積水嚴重，插管引流抽取3000西西，為何會細菌感染？他說，他也不清楚原因，可能到處跑行程，接觸人群多，住院11天，天天打抗生素，住院很無聊，徵求醫師同意出院。