影／騎馬延緩老化防失能 嘉義樂齡班學員：好像跳波浪舞

健康老化是所有人夢想，預防及延緩失能關鍵就是運動；嘉義市衛生局為陪伴長輩運動、鼓勵長輩出門，引進芬蘭「老人遊樂園」，在衛生局旁空地打造「樂齡健康訓練場」，除運動訓練，還能騎馬、種菜，另開辦「樂齡健康賦能班」，聘請物理治療師朱世瑋每周固定時間，在嘉義公園指導銀髮族運動，還有馬術教練指導騎馬。

周一上午9點不到，一輛卡車載運2匹，來自後庄里圓林仔社區幸福山丘馬場的馬兒進場，許多婆婆婆媽媽、阿公，開心排隊準備騎馬，穿上防護背心在教練保護下上馬，在草地上繞好多圈，騎馬背上挺直腰，神情滿滿自信。阿公阿嬤說，騎馬背上好像跳波浪舞，感覺很棒。

朱世瑋說，許多長輩第一次接觸馬，從開始不敢上馬，到後來拿紅蘿蔔餵食，甚至上馬背，享受馬術運動樂趣，訓練身體協調，馬可撫慰長輩放鬆心情，衛生局規畫樂齡健康賦能班與馬場合作，透過多元創意課程，讓長輩到戶外活動，公園騎馬。

衛生局旁空地過去是荒煙蔓草閒置土地，經衛生局用心規畫，搖身一變成為銀髮族專屬遊樂場，運動場上長輩跟著朱世瑋跨腿，訓練下肢肌力，馬術教練牽馬匹協助長輩騎馬，這裡是樂齡健康訓練場，從健康運動、騎馬樂活到種菜交流，讓長輩強健身體，連心靈都照顧到。