全國最美果菜市場 無障礙廁所僅1間

斥資5億多元興建的台南新化果菜市場被譽為全國最美果菜市場，營運將滿1年吸引大量遊客，但遭抱怨僅1間廁所有無障礙設施，距離市場要走3分鐘，坡道也無欄杆，另，廁所屋頂設計有空隙，大雨時容易下小雨。南市農業局表示，會前往了解，與果菜市場協商如何處理。

台南農產運銷公司總經理楊弘義說，公司是向市府承租市場經營，建築無法增減更動，但接連接獲民眾反映，將增設扶手，提升使用安全。

新化果菜市場當年市府請荷蘭建築團隊打造，不過無障礙設施被詬病。林姓遊覽車司機表示，市場東北側才有無障礙廁所，一般人要走3、4分鐘，身障者恐更久，「突然內急根本來不及」，且斜坡兩側沒欄杆，輪椅族沒人扶很難出入，反映許久都沒處理。

還有攤商表示，廁所兩側上方的設計有空洞，下雨時常會「外面大雨裡面小雨」，雨天進廁所還要撐傘。

市議員余柷青指出，有攤商質疑規畫的團隊無視在地需求，設計漂亮、卻不友善，下雨進水的問題在先前議會有提案要求改善，仍未見進度。對此，農業局長李建裕說，會再前往市場勘查，了解情況。