雲林斗六市東市場攤商拒搬 遭公所斷水、瓦斯

雲林縣斗六市東市場因921大地震被列為危樓拆除，外部持續有29攤商營業，市公所今年初通知7月底契約滿不再續約，依然有15攤認為公所單方面喊停，堅不搬遷；昨天公所斷水、斷天然氣，攤商怒批做法太強硬。對此，公所回應，行文6次通知搬遷，緩衝期至昨天，希望考量安全而遷離，9月11日將斷電。

斗六東市場設立近百年，曾引進最先進設備，作為全台示範市場，加上鄰近地方信仰中心新興宮，因此除了有早市，還有周邊小吃店、飲料店林立，是人潮聚集處之一，因地震被認定危樓後拆除。

也在外部經營生意的東市場會長薛永清表示，該處包括水果、小吃和麵包店共29家，許多營業數10年以上，有些繼承家業，他認為公所要終止契約前，應先開會協調，並提供陳述意見機會，討論安置或補償等問題。

王姓便當店老闆無奈說，公所至今沒給安置對策，要攤商自行想辦法，不是不搬，而是有苦難言；開業40多年的江姓攤商說，以前以170多萬元向前業者買權利，也上繳50倍罰金，如今在沒有任何補貼下被要求遷離很不服氣，要抗爭到底。

斗六市公所農經課長郭盈君表示，因應東市場未來政策規畫及整體開發，才不與外部攤商續約，考量業者需要時間搬運生財用具，約滿至昨天已過1個月才斷水、斷天然氣，希望攤商能顧及安全如期遷離，9月11日將斷電並進行剩餘的外部建築拆除工程。