台南夜市陷多方競爭 攤商憂搶客

號稱美食之都的台南，最知名大東、武聖、花園夜市是遊客必訪景點，9月起大東將1分為2、武聖夜市也加開1天，還有南紡購物中心對面的大益夜市初步獲許可，讓台南的夜市進入新戰國時代，有攤商憂心互搶客人。原本每周營業時間的口訣「大大武花大武花」恐要擴充共21字，市府表示，會研擬讓民眾更好記住的方式。

居民和遊客一直以來琅琅上口7字口訣「大大武花大武花」，代表周一到周日分別營業的夜市，為大東、大東、武聖、花園、大東、武聖、花園。

大東夜市、大東東夜市9月中旬分別開幕，皆為每周一、二、五營業；武聖夜市原本每周三、六營業，9月中旬起加開每周五；南紡購物中心對面的原平實營區，業者申請大益夜市，內容為周一、二、五辦活動，四、六、日是夜市，經公告若無異議，就可通過申請營業。

台南市區原本一周每天晚上都僅開一個夜市，將出現強碰。有攤商分析，以往大東和花園的攤商是連動的，約有4分之3攤販同時在兩處擺，武聖則和小北、永華等夜市連動，當武聖增加營業時間，攤商認為有生意、能賺錢就會去擺攤，恐造成互搶客人，這平衡出現變化，期待是一起「做大市場」，而非人潮擠往單一夜市。

由於大大武花大武花口訣將不適用，也要區隔大東和大東東，網路上提出新版本「大東大東東大東大東東武花大東大東東武武花花」，多達21個字，讓網友笑稱，會念到頭暈。

南市經發局市場處長陳豪吉說，讓民眾更好記住夜市營業時間，也會有助觀光，絞盡腦汁在思考簡化版口訣，例如「大東大東東武花武花花」比較像順口溜，只是無法完全對應上營業時間，另看見有些臉書粉絲專頁製作開幕時間圖表，將研擬此類方式，幫助快速釐清今晚能去哪個夜市。