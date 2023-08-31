台南登革熱破3千例 颱風陣雨不斷疫情恐更艱困

台南市本土登革熱病例今天再新增157例，總數3058例，疫情尚無降溫趨勢，衛福部疾病管制署副署長羅一鈞今到台南視察，提醒適逢颱風季節，時有強降雨發生，請民眾務必於颱風前檢視家戶內外容器，清除孳生源，颱風後主動巡檢澈底清除積水，避免病媒蚊孳生。

今天157例分布狀況為安南區46例，永康區33例，東區31例，南區22例，北區18例，中西區3例，仁德區2例，官田區及麻豆區各1例，年齡介於8歲以下至88歲。

因應南部登革熱疫情持續升溫，衛福部疾病管制署副署長羅一鈞視察台南防治工作，並參加南市府登革熱一級指揮中心會議，聽取登革熱防疫簡報，給予專業建議。他說，因交通便利，全台皆有感染登革熱可能，提醒民眾日常生活應落實「巡、倒、清、刷」，並加強自身防蚊措施，若有疑似症狀請盡速就醫，如經醫師診斷為感染登革熱，發病後5日內應避免被蚊蟲叮咬，避免帶病毒蚊蟲繼續造成其他人感染，唯有全民提高警覺，共同落實孳清及配合衛生單位防治措施，才能阻斷登革熱疫情持續擴散。

鑒於天候不力防疫，南市登革熱疫情仍十分嚴峻，化學防治需求量急遽上升，南市府再次向國防部請求人力支援，衛生局今天特別為這群國軍弟兄緊急開設施藥人員訓練，衛生局長蘇世斌局長也特別至現場為大家加油打氣，他感謝國軍加入防疫行列，盼能充分發揮即戰力，共同對抗登革熱，守護台南市民健康。