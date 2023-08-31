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懸缺1年多 台南孔廟文化基金會新任執行長石牧民出任

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
財團法人台南市孔廟文化基金會執行長石牧民9月1日上任。圖／台南市文化局提供
財團法人台南市孔廟文化基金會執行長石牧民9月1日上任。圖／台南市文化局提供

財團法人台南孔廟文化基金會執行長一職從去年7月懸缺，文化局今天下午發布由曾任台灣文學館駐館研究員及公共電視台主持人石牧民脫穎而出，接任基金會執行長，並定於9月1日正式走馬上任，接續推展基金會各項業務。

文化局表示，石牧民執行長為美國德州大學奧斯汀分校台灣文學博士，於文化教育領域深耕多年，並有媒體產業相關經歷，本身專精於臺灣文學之研究，外語能力佳。曾任教於國內大學、擔任電視台節目主持人、文化館舍研究員等職務，其學經歷背景豐富，集在地化、國際化、專業化於一身，符合孔廟深耕文化、立足台南，接軌國際的營運目標；而長期接觸文化產業，也可引進企業思維，拓展資源，整合文化、媒體、以及NGO產業。期待未來孔廟基金會在其領導下，無論於文化推廣、教育深耕、創意行銷、營運管理等各面向，皆能開創新局。

文化局於今年7月中發佈公開徵才訊息後，受到社會矚目，來自各界菁英應徵踴躍，共有17位民眾投件參與角逐，經基金會擇選8位合適者通知面試。依面試委員會8月18日面試甄選結果排序揭曉。

財團法人台南市孔廟文化基金會執行長石牧民9月1日上任。圖／台南市文化局提供
財團法人台南市孔廟文化基金會執行長石牧民9月1日上任。圖／台南市文化局提供

面試 文化局 孔廟 台南

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