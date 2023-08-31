嘉義科學園區首間廠商入駐 將投資1億發展航太複合材料

行政院斥資70.63億元開發嘉義科學園區，5月22日動土至今，施工、招商同時進行，預計2029年園區完工。南科管理局表示，碳基科技已通過跨部會審查，是嘉科首間進駐廠商，將設置3000坪廠房，投資1億元分兩階段建廠，研發碳纖航太複合材料等。

南科管理局今指出，碳基科技是目前唯一通過審核的廠商，另有多間廠商有意願申請仍在洽談，預估將創造380億元年產值及5700個就業機會。嘉義科學園區將結合在地產業特色，持續朝精準健康、智慧農業及智慧載具及其他新興科技等產業招商輔導。

碳基科技副總經理李康嗣說，將在嘉義科學園區設3000坪廠房，預計投資1億元，分2期建廠，第1期先建置無人載具生產線，生產航空科技、無人載具等；第2期則發展碳纖維複合材料工業級相關產品，試製車用零件，如輕量化、高耐用的車身底座、車框、電池等。

李康嗣也說，碳基科技成立於2007年，主要研發生產碳纖複合材料零組件，具輕量化、高耐候性及高耐用性等特性，可應用在無人機、航太零件及電動巴士，未來也會開發電動汽車相關產品，投入碳纖複材工業級產品線，攜手財團法人金屬工業研究發展中心合作科專計畫。