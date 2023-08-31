快訊

新股抽籤紅包又來了！這檔抽中現賺4.6萬 報酬率35.9％

最新預測圖曝光！海葵颱風路徑南修 氣象粉專籲「3地區」該做防颱準備了

PLG／要林秉聖明報到 攻城獅預告採取法律行動

台南-越南峴港包機首航飛抵 市府盼成定期航班

中央社／ 台南31日電

越捷航空「台南-越南峴港」包機首航今天飛抵台南，台南市副市長葉澤山在台南機場喜迎125名旅客及送上伴手禮，希望包機發展順利，繼而成為定期航班。

繼越捷航空「台南-越南胡志明市」定期航線今年1月復航，虎航「台南-日本仙台市」包機4月啟動，台南機場今天下午再喜迎越捷航空「台南-越南峴港」包機首航，125名旅客從機上踏進台南。

葉澤山在台南機場送上伴手禮給包機旅客，他表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，國際旅遊快速復甦，台南和越南胡志明市定期航班開通，台南和日本仙台市包機往返也有8趟；越南人口超過1億人，和台灣往來頻繁，將是台南拓展國際觀光重點國家之一。

台南市政府發布新聞稿指出，峴港是越南第4大城，也是越南中部重要交通樞紐，此次包機將帶動兩地觀光，市府觀光旅遊局將培訓新南向旅遊導覽人員，提供越語觀光導覽及文宣，讓越南訪客便利無障礙。

台南 越南 南機場

延伸閱讀

台南藝術進區9月3日優人神鼓開場 將舉辦10場戶外表演

飛「越」旅行夯！易遊網越南機票成長三成 來回票價七千有找

上市半月狂飆724%後　越南本土電動車品牌VinFast股價單日暴跌44%！

台南好夥伴 「強友會」扶植軟網小將 助藝團傳遞正向力量

相關新聞

遭斷水斷天然氣！斗六東市攤商跳腳抗爭 市公所說話了

雲林縣斗六市東市場因921大地震被列為危樓拆除，外部仍有29攤商持續營業，市公所今年初通知7月底約滿不再續約，部分已搬遷...

影／直擊畫面曝光！台西漁民冒險拍下大海潮：住這裡數十年看了也怕

雲林沿海地區今天遭受大海潮侵襲，包括台西、口湖一帶引發嚴重的海水倒灌，尤其海潮加上巨大風浪，在海堤岸邊捲起淘天巨浪，有漁...

影／海水倒灌淹萡子寮漁港 養殖戶剛投文蛤苗全「去了了」

雲林縣萡子寮漁港今天上午又因超級藍月引發大海潮被淹沒，港區堤岸、道路全灌進海水難以辨別，附近一處魚塭因處於低窪地區，本月...

超級藍月來了！台南將軍公所祭這法寶 青鯤鯓社區挺過滿潮考驗

超級藍月引發大海潮，加上蘇拉颱風環流驚人，南台灣多處沿海今早陸續傳出因滿潮淹水，台南市政府將軍區公所在市府水利局協助，即...

「天上風箏、海上衝浪」台南喜樹全台唯一國際認證場域

風箏衝浪為全世界發展最快速的運動，台南市府積極培訓輔導我國好手參與各類國際賽事，並持續往奧運邁進，為了讓更多社會大眾了解...

翁章梁捲袖做民雄鳳梨酥 助推支持嘉縣身障機構秋節禮

嘉義縣身障機構團體若竹兒智能發展中心、精神康扶之友協會，與身心障礙者聯合會附設庇護工場、領航身心障礙者產業庇護工場，在中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦