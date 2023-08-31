台南-越南峴港包機首航飛抵 市府盼成定期航班

越捷航空「台南-越南峴港」包機首航今天飛抵台南，台南市副市長葉澤山在台南機場喜迎125名旅客及送上伴手禮，希望包機發展順利，繼而成為定期航班。

繼越捷航空「台南-越南胡志明市」定期航線今年1月復航，虎航「台南-日本仙台市」包機4月啟動，台南機場今天下午再喜迎越捷航空「台南-越南峴港」包機首航，125名旅客從機上踏進台南。

葉澤山在台南機場送上伴手禮給包機旅客，他表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，國際旅遊快速復甦，台南和越南胡志明市定期航班開通，台南和日本仙台市包機往返也有8趟；越南人口超過1億人，和台灣往來頻繁，將是台南拓展國際觀光重點國家之一。

台南市政府發布新聞稿指出，峴港是越南第4大城，也是越南中部重要交通樞紐，此次包機將帶動兩地觀光，市府觀光旅遊局將培訓新南向旅遊導覽人員，提供越語觀光導覽及文宣，讓越南訪客便利無障礙。