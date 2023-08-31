台南老中青接力寫詩 用敲染手作「詩巾」迎台江建庄2百年

台南市公私協力共推台江建庄2百年，創出文化治理新風氣，台南社大台江分校師生以自己創作的台江詩歌，策辦《吟唱台江調一台江土地詩歌節》，今天老中青3代採集在地植物，將花葉的顏色與紋路，敲染在胚布上，書寫詩歌，製作「台江詩巾」，9月22日將布置在詩歌節會場。

社大台江分校執行長吳茂成表示，為深耕台江本土文化創作風氣，今天邀請植物敲染老師楊淑瑤指導，並請13佃耆老鄭新讚博士、溪頂寮代天宮委員吳銘福、老師鄭忠勝、楊淑玲等人，老中青3代先行試作「台江詩巾」成功，接力寫詩，在詩巾上寫下自己創作的台江詩歌，掛在鄭家古茨百年紅磚牆，形成美麗景象。

楊淑瑤說，今天大家接力寫詩，敲染建庄2百年「台江詩巾」很有意義，所用材料取自台江自然環境，希望帶領鄉親走進台江大自然，打開想像力，進行藝術創作，對年輕人來說更為重要，可以發現台江在地植物之美，用在地特色花草來創作在地之美。

十三佃耆老鄭新讚表示，今天一早採集家中所種的樹木花葉，敲染出「平安的家園」，希望鄉親子弟「合力起造台江未來的二百冬」。