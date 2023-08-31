影／海水倒灌淹萡子寮漁港 養殖戶剛投文蛤苗全「去了了」

雲林縣萡子寮漁港今天上午又因超級藍月引發大海潮被淹沒，港區堤岸、道路全灌進海水難以辨別，附近一處魚塭因處於低窪地區，本月初才剛遭海水滅頂，今還是無法倖免，才剛放苗的池子全軍覆沒，損失至少400、500萬元，縣長張麗善現勘時說，會盡力協助爭取救助，幫忙漁民恢復。

口湖鄉海水水位持續上升，萡子寮漁港今天上午10點起，不到1小時海水已漫淹過港口堤岸，水流愈來愈急，溢堤後直往內陸逼近，口湖鄉長李龍飛緊急調度太空包堵住堤岸缺口，減緩海水持續灌進，並抽乾大排應變。

李龍飛直言，緊急應變都只是治標不治本的方法，呼籲中央重視地方問題，盡快想辦法解決，否則漁民、居民的生命財產飽受威脅，生活無法安寧。

養殖魚塭就在萡子寮漁港旁的蔡姓漁民，本月初才受災，上周剛好一批2億顆的文蛤苗，如今又遇到大海潮，別說池子整個滅頂，海水灌進池裡影響了水質，「太鹹」導致幼苗全部去了了，心血全沒，損失約400至500萬元，幾乎等同賠上一棟房。

張麗善指出，為照顧漁民和居民，縣府從月初的海水倒灌事件以來，就積極向中央爭取救助，此次也會掌握災損情形，持續向中央提報，盡全力幫助當地民眾恢復生活。