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BMW成標靶！酒客便溺疑遭偷拍起口角 「連開7槍」豪車彈孔畫面曝

影／直擊畫面曝光！台西漁民冒險拍下大海潮：住這裡數十年看了也怕

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台西漁民近距離拍下海浪入侵的畫面，大量海水從高聳的海堤如瀑布般傾潟而下，十分可怕。記者蔡維斌／翻攝
台西漁民近距離拍下海浪入侵的畫面，大量海水從高聳的海堤如瀑布般傾潟而下，十分可怕。記者蔡維斌／翻攝

雲林沿海地區今天遭受大海潮侵襲，包括台西、口湖一帶引發嚴重的海水倒灌，尤其海潮加上巨大風浪，在海堤岸邊捲起滔天巨浪，有漁民近距離拍下，海水漫過約海堤的驚險畫面，漁民說，數十年來未曾見過這種情形，他們擔心即將到來的中秋大海潮「風狗浪」，恐將會造成更可怕的災害。

超級藍月颱風效應影響，雲林沿海今天飽受大海潮侵襲，包括最大的萡子寮漁港，方圓約三百公尺全遭海水倒灌淹沒，一片汪洋，距離漁港最近的下崙地區村民十分緊張，鄉長李龍飛也通知當地廟宇和村辦公處加強戒備，尤其今晚第二度大海潮，如在半夜發生，恐將危及村民安全，他指示一有狀況立刻廣播撤離。

今天上午約十時，是海潮最飽滿的時分，大量海水從各大排河口灌入，位在台西鄉有才寮大排出海口一帶的西進防潮閘水門，海浪強大前所未見，高聳的海堤仍抵擋不住海水入侵，大量海水隨著波浪一波波沖進水門，因水門被漂沙堵住，海水直擊堤岸，漫起滔天巨浪。

大量海水溢堤，漫過海堤像大瀑布般傾瀉而下，台西林姓漁民近距離拍下海水入侵的景象，滔天巨浪令人閃躲不及，一浪接一浪襲擊脆弱的堤岸，他們擔心一旦決堤，後果不堪設想。

台西鄉代陳文求等人說，西進水門一帶因位處河口海彎處，是目前整個海岸線最脆弱的堤段，今天海潮還不算最大的，眼看最強大的中秋大海潮即將到來，期待政府提早預防加固海堤。

近距離拍攝海浪溢堤的林姓漁民說，這種情況從未見過，連他們住在這裡數十年，看了也怕，有人也暫時撤離魚塭區，由於颱風海浪加上大海潮是最可怕的，期待有關單位嚴加防範戒備，好讓大家安度中秋。

台西漁民近距離拍下海浪入侵的畫面，大量海水從高聳的海堤如瀑布般傾潟而下，十分可怕。記者蔡維斌／翻攝
台西漁民近距離拍下海浪入侵的畫面，大量海水從高聳的海堤如瀑布般傾潟而下，十分可怕。記者蔡維斌／翻攝
台西漁民近距離拍下海浪入侵的畫面，大量海水從高聳的海堤如瀑布般傾潟而下，十分可怕。記者蔡維斌／翻攝
台西漁民近距離拍下海浪入侵的畫面，大量海水從高聳的海堤如瀑布般傾潟而下，十分可怕。記者蔡維斌／翻攝
台西漁民近距離拍下海浪入侵的畫面，連說十分可怕。記者蔡維斌／翻攝
台西漁民近距離拍下海浪入侵的畫面，連說十分可怕。記者蔡維斌／翻攝

漁民 中秋 颱風 超級藍月 雲林

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