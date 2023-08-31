影／雲林萡子寮漁港最嚴重海水倒灌 閃避不及恐滅頂！

雲林縣萡子寮漁港今天又因超級藍月引發的大海潮，爆發有史以來最嚴重海水倒灌，漁港不到1小時就被大量灌進的海水淹沒，正在漁港工作的人員受困，口湖鄉長李龍飛緊急在港區缺口堆置沙包，並抽乾大排讓海水流出去，縣長張麗善也立刻暫停其他行程趕到現場指揮，目前未獲報災情，但出現不少垃圾，為避免變成阻礙物正積極清除，並持續監測狀況評估是否撤離居民。

萡子寮漁港本月初因超級月亮加上卡努颱風效應爆發20多年來最嚴重海水倒灌，今天再逢超級藍月和蘇拉颱風效應，港區、堤道再次瞬間被大量海水滅頂，站在岸邊拍攝的本報記者，手機差點被急速海水打掉，所幸有堤岸阻擋緩衝，而內陸也灌進許多海水，積淹水高度幾乎快達成人小腿肚，部分正在漁港工作人員一度傳受困，幸好緊急撤出，未擴大災情。

李龍飛說，前幾天根據中央氣象局預報，轄內大、小排水系統均已排水備戰，引流灌進來的海水有地方排出去，目前公所持續掌控狀況中，另已在堤岸缺口處堆置太空包，否則鄰近的下崙社區恐怕至少淹水超過1公尺以上「光想就令人害怕！」

李龍飛表示，預估晚上還有一波大潮，及明、後天的水位可能會更高，目前下崙大排已抽乾作為蓄水功能。他無奈地說，口湖人在和大海爭土地，只能想辦法與海共存，若不是大排保護著，恐怕一半以上土地都在海平面以下，現在做的都是緊急應變，治標不治本，他向中央喊話，漁港的問題很嚴重，已經反映多次，希望不要只忙著選舉，能儘速做好整體體規劃。

張麗善偕消防局長林文山到場勘查，她指出，縣府持續觀察海水水位狀況是否有一直溢堤，一旦影響到住宅環境，將緊急疏散和安置村民、漁民，現階段以將傷害、災情降到最低為優先，保護口湖人生命財產安全，有發生災害損失也會極力協助恢復。