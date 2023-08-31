天文大潮台南運河、安平漁港溢堤 嚴重性更勝以往

今天是天文大潮高峰，有「藍月暨最大滿月」得天文美景，但台南市運河、安平漁港及安南區城西低窪地區都出現滿溢淹水狀況，漁港的漁民說，今年最嚴重，整個漁港工寮都淹水，也令人憂心問題會愈來愈嚴重。

水利局長邱忠川表示，今天上午8點7分是滿潮最高時，加上蘇拉颱風外圍風力影響，溯升潮位，造成運河、漁港溢堤及安平路有部分路段淹水，目前規畫以逆止閥、或堤岸加高等芳來解決，將再作評估。由於接續幾天都是大潮，已都完成抽水機布署，降低淹水情況。

台南社大研究員晁瑞光說，去年天文大潮與今年比較，今年淹水情況明顯嚴重，還好蘇拉颱風沒有過境，否則淹水情況將更為嚴重；依照氣象資料顯示，明天潮高只會比今天低4公分，淹水情形還是會發生。因此，政府在土地開發上要節制，不要，臨海地區過度開發，否則隨著極端氣候的加快及更趨嚴重，會禍害子孫。

今天是農曆7月16日，適逢天文大潮，昨天安平漁港海水已經超過碼頭堤岸，今天一早漲潮時，更為嚴重，除了台南運河部分路段低窪處淹水，道路一度封閉，漁港也滿溢，海水越過馬頭堤岸，沿岸工寮都淹水，漁民站在堤岸上，水深到小腿。

許姓漁民說，之前杜蘇瑞颱風來襲，也適逢滿潮，加上大雨，也是淹水嚴重，不輸這次，但今天沒有颱風卻淹得這麼嚴重，令人擔心，碼頭堤岸守不住他們的財產。

漁民說，10幾年安平漁港舊航道打通後，每到夏天，每月漲潮時漁港都會有海水溢出堤岸情形，但都不嚴重，但近幾年情況加重，可能與海平面上升等因素有關。

除了運河、漁港溢堤，漁港旁的同平路巷弄也淹水，金城里長歐明仁表示，這裡漲潮時都會淹水，目前市府在此做改善工程，並要設置抽水機，但還沒完工，希望工程完工後能改善長期淹水問題。