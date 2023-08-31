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嘉有好禮義助身心障礙朋友 中秋愛心伴手禮促銷開跑
中秋節將至，嘉義市政府上午在東區體育館舉辦中秋愛心伴手禮促銷，5家身心障礙機構團體月餅、蛋捲、咖啡、茶等禮盒，當場被福添福社福基金會等團體及寺廟，共認購逾4000盒，愛心滿滿，嘉義市長黃敏惠感謝大家踴躍認購，一定可以突破去年 5000盒愛心認購數量。
嘉愛啟智發展中心、再耕園咖啡庇護工場、腦性麻痺協會、晨光智能發展中心與啟智協會等5家機構及團體以走秀及設攤方式展示用心製作的伴手禮盒，伊甸社會福利基金會也設攤宣導嘉揚小作所柚香清潔劑商品。
黃敏惠、議長陳姿妏及多名議員到場力挺，號召民眾在中秋選購禮盒踴躍訂購愛心伴手禮，將滿滿的祝福傳遞給更多人。
福添福社會福利慈善事業基金會董事長陳素月、嘉義市城隍廟董事長賴永川、九華山地藏庵董事長黃俊森、嘉邑大天宮（五穀王廟）董事長鄭明山、嘉邑行善團理事長徐文志理、嘉義市虎爺會行善團慈善會理事長何照勇等宗教寺廟團體代表、嘉義市第三信用合作社理事主席黃燕龍、嘉義市總工會理事長林慶壽、職業總工會、學校及各界代表到場，共襄盛舉，支持身心障礙朋友。
黃敏惠說，中秋愛心伴手禮促銷活動第16年，看到產品從包裝設計到內容，不斷推陳出新，也看到了參與身心障礙朋友持續努力。
經歷疫情，中秋月圓人團圓更令人珍惜，期待民眾繼續支持身心障礙朋友用心製作的伴手禮，絕對讓大家送禮實惠，收禮者又覺得充滿心意，盼今年銷售能再獲佳績，突破去年銷售額233萬4707元，邀請民眾上「優先採購資訊網路平台」訂購，也可以撥打各身心障礙機構及團體訂購專線下訂。
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