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七股海鮮節重頭戲將登場 挖文蛤體驗明天開放線上報名

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
七股海鮮節重頭戲「摸文蛤體驗」將於9月登場，2梯次4天行程，每天開放3500人參與，明天上午9時開放線上報名。照／台南市政府提供
七股海鮮節重頭戲「摸文蛤體驗」將於9月登場，2梯次4天行程，每天開放3500人參與，明天上午9時開放線上報名。照／台南市政府提供

就在明天，「七股海鮮節」系列活動最受歡迎的「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」，9月16日將在六孔碼頭舉辦開幕式，16、30日及10月1日都有活動，每日開放3500人名額，9月1日周五上午9點開放線上報名，以往年秒殺慣例，有意願的民眾可要把握機會。

台南市府觀光旅遊局指出，觀光赤嘴園活動自2007年開始舉辦，今年已邁入第17屆，是濱海地區暑期深受民眾歡迎的活動之一，原先採現場排隊，近幾年改採「網路預約報名」方式辦理，遊客只要依規定的時間到場完成報到，再依照潮汐允許時下水體驗摸文蛤，還能逛逛農特產展售攤位，不用一大早來排隊。

因配合經濟部水利署第六河川局的海堤水門工程，挖文蛤活動首度延到暑假後舉行，4天分別為9月16-17日、9月30日-10月1日，每天開放3500人下水體驗，明日開放報名，預約報名成功的民眾，在活動當日下午2點起至下午5點前前往台江國家公園六孔管理站報到領取入場證，等候廣播通知，再到入口處憑證下水體驗，活動現場也有社區農漁特產展售。

觀旅局表示，因現場停車空間有限加上部分路段禁止停車，台灣好行99安平台江線活動期間每日加開接駁車服務（付費，七股鹽山往返六孔遊客中心），七股區公所也安排七股遊客中心往返六孔碼頭（水試所）及六孔碼頭周邊場內的免費接駁車，更多活動詳情請至「台南旅遊網」或「台南旅遊」臉書粉絲團查詢。

七股海鮮節重頭戲「摸文蛤體驗」明天上午9點開放線上報名。照／台南市政府提供
七股海鮮節重頭戲「摸文蛤體驗」明天上午9點開放線上報名。照／台南市政府提供

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