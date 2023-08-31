七股海鮮節重頭戲將登場 挖文蛤體驗明天開放線上報名

就在明天，「七股海鮮節」系列活動最受歡迎的「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」，9月16日將在六孔碼頭舉辦開幕式，16、30日及10月1日都有活動，每日開放3500人名額，9月1日周五上午9點開放線上報名，以往年秒殺慣例，有意願的民眾可要把握機會。

台南市府觀光旅遊局指出，觀光赤嘴園活動自2007年開始舉辦，今年已邁入第17屆，是濱海地區暑期深受民眾歡迎的活動之一，原先採現場排隊，近幾年改採「網路預約報名」方式辦理，遊客只要依規定的時間到場完成報到，再依照潮汐允許時下水體驗摸文蛤，還能逛逛農特產展售攤位，不用一大早來排隊。

因配合經濟部水利署第六河川局的海堤水門工程，挖文蛤活動首度延到暑假後舉行，4天分別為9月16-17日、9月30日-10月1日，每天開放3500人下水體驗，明日開放報名，預約報名成功的民眾，在活動當日下午2點起至下午5點前前往台江國家公園六孔管理站報到領取入場證，等候廣播通知，再到入口處憑證下水體驗，活動現場也有社區農漁特產展售。