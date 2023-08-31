影／嘉義布袋漁港海水倒灌 成塑膠桶、保麗龍箱漂漂河
恰逢農曆七月半大潮，嘉義縣布袋鎮沿海今早10點多海水倒灌，雖海水高度還未溢出堤防，但第三漁港從港口淹到路面，海風長堤旁也有輕微積水。縣府水利處派員到場勘查，疑堤防老舊有裂痕，緊急使用沙包、擋板預防，將釐清滲漏點並爭取經費修繕。
興中里長蕭維漢說，每年大潮積淹水已是常態，今天海水還沒滿出堤防，疑似從裂縫滲漏造成積水，曾向縣府反應改善堤防，將堤防較低處填高，但施工後仍有些裂縫，幸好第三漁港周圍沒有住戶，只有碼頭和道路積水，無嚴重災損，盼能再改善。
水利處防洪維護科長陳彥儒說，部分堤防的堤端高度較低，也有老舊堤防裂縫等問題，興中里、岑海里都有積水，將趁現在滲水釐清滲漏點，爭取經費修繕；另，除了已有抽水站、移動式抽水機，也調撥沙包、擋板等，防止海水流入住宅造成財產損失。
氣象局預估今天大潮分別為早上10點30分、晚上11點30分。岑海里長翁億頴說，今早海水從堤防灌進路面，趁著現在海水逐漸退潮，縣府要趕在8小時內完成臨時防水閘門，預防晚上海水再次倒灌，直到18日最大潮前都必須嚴正以待。
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