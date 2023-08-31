影／20年來最嚴重海水灌倒 鄉長暴怒：口湖像荷蘭 嘜只顧選舉啦！

繼本月初雲林縣口湖鄉子寮港發生20年來最嚴重海水倒灌，今天在超級藍月及颱風共伴下，爆發更嚴重海水倒灌，口湖鄉長李龍飛趕到災區，面對浩瀚海水滾滾而入，怒從中來，站在水上大罵政府沒責任，從過去一再反應海水倒灌，月初也喊破口，就是沒人理，大家只顧著選舉，人民生死有人管嗎？

李龍飛說，口湖是國內與海爭地最大的地區，三百多公頃養殖區連接下崙三個村落，共一千多戶，萡子寮港近年來地層下嚴重，平常水位就淹及港岸，本月初爆發20年來最嚴重海水倒灌，但也只淹及距漁港約五百公尺的福安橋，但這次海水很快漫過橋往內陸直逼，令人怵目驚心。

李龍飛說，萡子寮海淹水問題不是一天的事，好幾年來就一再反映，漁港有如整個海堤防線的大缺口，滿潮時海水直驅而入，水勢之大根本無法擋，即便太空包應緊擋水，也難以阻擋來勢洶洶的海水。

「口湖已變成荷蘭了！政府到底還要不要這片土地和人民！」李龍飛暴怒說，他要所有人尤其中央政府嘜擱只顧選舉啦，如果真要放棄口湖，大家也沒話說，他已說破了嘴，水還是照淹，如政府要放這裡，他也真是無語了。