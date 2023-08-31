影／「不跑穩死的」超級藍月大海潮雲林漁港淹沒 海水直逼村民逃
今逢超級藍月引發的大海潮，加上蘇拉颱風效應，雲林縣最大的萡子寮漁港今天上午爆發有史以來最大海潮，整座漁港不到一小時全被海水淹沒，海水沿著漁港路及各大排倒灌到內陸，許多在漁港工作的人受困，鄉長李龍飛趕到現場，緊急調動所有太空包運往漁港，準備封路防堵海水入侵。
「緊跑啦！」海水以每秒約幾立方米的流速往內陸奔竄，許多前來勘災的公所人員和媒體車，一退再退，最後被迫涉水撤出漁港，幾位媒體人說，速度太快了，不跑穩死的。許多鄉民守在漁港和村落之間的福安橋，鄉長李龍飛和代表會主席王溪邊立刻通知下崙村民戒備，做好撤村備。
李鄉長和多位村民說，現在還不是最滿潮，再到中午如果海水再進來，下崙一兩千戶恐怕不保，所以先做好撤離準備，目前以如此強大的流速，今天村民恐將去了了。
李鄉長說，未來兩天又是大滿潮，他們實太擔心了，大家不要只顧選舉，要趕緊來設法擋水，否則口湖西側將完蛋了。
大家撤出漁港後，海水依舊滾滾而入，許多排水不到幾分鐘就滿位，還灌入大排，村民說，大排一滿就沒救了。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言