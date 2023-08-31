影／「不跑穩死的」超級藍月大海潮雲林漁港淹沒 海水直逼村民逃

今逢超級藍月引發的大海潮，加上蘇拉颱風效應，雲林縣最大的萡子寮漁港今天上午爆發有史以來最大海潮，整座漁港不到一小時全被海水淹沒，海水沿著漁港路及各大排倒灌到內陸，許多在漁港工作的人受困，鄉長李龍飛趕到現場，緊急調動所有太空包運往漁港，準備封路防堵海水入侵。

「緊跑啦！」海水以每秒約幾立方米的流速往內陸奔竄，許多前來勘災的公所人員和媒體車，一退再退，最後被迫涉水撤出漁港，幾位媒體人說，速度太快了，不跑穩死的。許多鄉民守在漁港和村落之間的福安橋，鄉長李龍飛和代表會主席王溪邊立刻通知下崙村民戒備，做好撤村備。

李鄉長和多位村民說，現在還不是最滿潮，再到中午如果海水再進來，下崙一兩千戶恐怕不保，所以先做好撤離準備，目前以如此強大的流速，今天村民恐將去了了。

李鄉長說，未來兩天又是大滿潮，他們實太擔心了，大家不要只顧選舉，要趕緊來設法擋水，否則口湖西側將完蛋了。