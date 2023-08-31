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滿潮海水倒灌水淹安平馬路 水利局嚴陣找解方

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
滿潮海水倒灌水淹台南安平馬路 ，交通受阻。圖 ／台南市政府水利局提供
滿潮海水倒灌水淹台南安平馬路 ，交通受阻。圖 ／台南市政府水利局提供

強烈颱風「蘇拉」雖未登陸，挾帶環流驚人加上正值滿潮，台南市安平區今早部分街道因潮水滿溢水淹馬路，一度交通受阻，還傳出車輛強涉水熄火，雖然目前潮水暫退台南市政府水利局如臨大敵，正派員緊急處置中。

市議員林依婷今早在臉書轉貼安平路附近馬路台南運河海水滿溢到馬路上，路面遭潮水淹沒甚至無法通行，呼籲用路人改道民權路，今早約9點許潮水漸退，林依婷也提醒馬路旁住家可能要緊急堆沙包了，籲請區公所緊急因應。

水利局表示，針對安平區同平路巷弄一帶地勢低窪，為防止海水倒灌影響住戶，水利局利用沙包封堵側溝通海暗溝，並輔以內水機械抽排；另外針對安南區城西街區域，亦完成2部40HP沉水式抽水機組整備，並加設移動式抽水機組備援，配合側溝內設置防潮擋板，以因應海水倒灌現象。

水利局也指出，對於七股區相對低漥如龍山社區，以往即易於大潮期間造成海水倒灌影響，水利局即預為關閉六成排水防潮閘門，並啟動閘門泵之抽水設備，將內外水位分離，希望降低民眾淹水之苦。

台南市議員林依婷在臉書分享淹水情形，呼籲用路人改道。圖 ／取自林依婷臉書
台南市議員林依婷在臉書分享淹水情形，呼籲用路人改道。圖 ／取自林依婷臉書
台南市政府緊急派員加速抽排潮水。</p><!--4--><p> 圖 ／台南市政府水利局提供
台南市政府緊急派員加速抽排潮水。

圖 ／台南市政府水利局提供

滿潮海水倒灌水淹台南安平馬路 ，交通受阻。圖 ／台南市政府水利局提供
滿潮海水倒灌水淹台南安平馬路 ，交通受阻。圖 ／台南市政府水利局提供

水利局 台南

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