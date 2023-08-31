影／台南安平運河大潮路面積水 中西區水管破裂路面也積水
今天適逢大潮，台南市安平路段270號至426號，上午7時48分傳出路面積水約5至10公分，警方及消防局據報後趕往現場查看，僅餘鄰運河側有約5公分積水，車輛可正常通行。無獨有偶，中西區臨安路與民權路沿線水管破裂導致路面積水，警方趕赴現場交管，通知水公司後續。
台南市警二分局調查，上午7時30分許接獲民眾報案，中西區臨安路美麗街口、民權路與西和街口水管破裂導致路面積水，長樂所員警張嘉文、鄭至言據報後，趕往現場了解。兩警擺設三角錐，並在現場交管，並通知自來水公司到場了解積水原因。
此外，消防局、市警四分局上午7時48分據報，安平區安平路270號至426號路面積水5公分，已設置交通錐警示。
經警消人員陸續前往現地查看，發現適逢大潮，安平運河側溢流，目前積水已退，僅餘鄰運河側有約5公分積水，車輛可正常通行。不久之後，消防局也回報，積水已退。
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