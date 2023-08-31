方便上國3 連接嘉縣市盧山橋改建及東義路聯外道拓寬全完工

嘉義市聯外重要橋梁盧山橋改建，以及東義路拓寬，是連接東區與嘉義縣民雄、竹崎鄉交通要道，也是通往國道三號竹崎交流道主要道路之一，交通運輸頻繁，盧山橋改建完工通車近2年，同時施工聯外東義路拓寬工程，工期展延3次，日前橋路工程全部完工通車，提升用路人安全及健全嘉縣市交通路網。

東區後庄里東義路、圓林仔聯外道及當地社區，毗鄰朴子溪地勢低，逢颱風豪雨水患，歷經前總統馬英九、蔡英文時期，總算橋梁改建及拓寬工程完工，前內政部長徐國勇2011年12月14日日出席東義路及盧山橋改建工程首梁祈福典禮表示，本案總經費8.79億，中央補助7.12億，完工後可解決東義路路寬不足及低漥路段淹水，調整盧山橋嘉市端處急彎線形平順。

東義路是嘉市東區往來民雄、竹崎鄉交通要道，路寬從8至10公尺拓寬為20公尺，道路與新橋梁改為雙向四車道，促進嘉縣市整體運輸便利性，帶動產業與經濟發展，優化整體生活品質。

「東義路拓寬拖太久！」後庄里居民及經常開車往返嘉縣市、進出國三的民眾開心說，總算盼到全線通車，下個月秋節回家出遊更方便了。東義路拓寬起自東義路214巷口，往北延伸銜接盧山橋至嘉縣端引道止，總長度1700公尺。

市府工務處說，東義路拓寬，廠商申請展延3次，動工不久碰上疫情，第2次缺工、建材上漲，第3次因管線埋設、橋梁引道施工，三次展延原因不可歸責廠商，同意展延到8月底完工。