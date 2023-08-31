雲林補教業 助弱勢免費補習

雲林縣補教暨品保協會為讓弱勢學子也能補習，號召縣內補教業者發動愛心助學育苗專案，目標提供300名學生1學年免費補習，昨天由縣長張麗善代表受贈。協會指出，已募集150個補助名額，還差最後一哩路，盼拋磚引玉；中華民國補習教育全國總會長丘昌其說，如果真的不夠，「我負責」。

雲縣補教暨品保協會理事長謝瑞娥說，過去協會就有育苗專案，這幾年受疫情影響，補教業重挫，專案一度中斷，今年專案重新啟動，仍有許多熱心業者第一時間跳出來支持。已募得30家補習班、提供150個名額。

張麗善出席捐贈儀式說，教育可以翻轉一個人的人生，也可以改變一個家庭的未來，所以縣府持續致力落實教育平權。丘昌其指出，補教全國總會不斷地在各縣市發起免費幫弱勢孩子補習的計畫，今年已募集2億5千萬元，雲林部分會持續募集。

縣府表示，設籍雲林且具經濟弱勢相關證明者，即起到12月31日可申請免費補習，詳情可洽雲縣補教暨品保協會網站的育苗專案專區。