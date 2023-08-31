憂權益受損 台南大東夜市攤商陳情

台南知名大東夜市分裂出「大東東夜市」，同塊地變兩個團隊經營，200多名攤商昨天拉布條到市議會陳情，要求「原攤原擺」，別因土地換人承租導致生計無存。南市經發局指出，市長黃偉哲重視大東夜市問題，已指示跨局處擬出好辦法，近日將邀集新、舊團隊協商，讓攤商權益獲得保障。

新得標的惠堤實業公司表示，目前並無向攤商收取權利金；惠堤和原大東夜市經營團皆表示，雙方有意合作，但未達共識。原經營團隊的吳姓業者則預計今上午首次出面說明未來營運細節。

市議員林美燕、王家貞說，市府要盡快邀集兩方業者坐下來溝通。

南市經發局長林榮川說，目前新業者尚未提出夜市經營申請，大東夜市相關範圍、攤商名冊、攤商位置、租金均有變動，視為新夜市及新事件，如有需要會協調雙方合作，也請新、舊經營者應負起社會責任，協助攤商安置事宜。

有攤商指出，日前質疑新的團隊要收取權利金，前晚在大東夜市做生意時，攤位前出現黑衣人，還在錄影，讓他和孩子心生恐懼。南市第一警分局表示，警方接到攤商報案後馬上到場了解，是因舊業者營業到最後一天，新業主擔心物品遭破壞，而到場拍照，並沒有出言恐嚇，警方會秉公處理，依法行政。