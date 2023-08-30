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虎尾中元文化祭今晚重頭戲！北區「全豬」一字排開超壯觀

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
國內普度祭典「北基隆、南虎尾」最為人知，雲林縣虎尾中元文化祭今晚進入重頭戲，以「冰雕」、「全豬」聞名的北區金羅殿下午開始封街設桌，逾400桌的供桌，規模之大。記者陳苡葳／攝影
國內普度祭典「北基隆、南虎尾」最為人知，雲林縣虎尾中元文化祭今晚進入重頭戲，以「冰雕」、「全豬」聞名的北區金羅殿下午開始封街設桌，逾400桌的供桌，規模之大。記者陳苡葳／攝影

國內普度祭典「北基隆、南虎尾」最為人知，雲林縣虎尾中元文化祭今晚進入重頭戲，全鎮7大普度區總動員，下午起街頭巷尾開始有人潮，以「冰雕」、「全」聞名的北區金羅殿也封街設桌，逾400桌的規模之大，堪稱全台「最高」的紙糊大士爺也在現場坐鎮「監普」，護祐一年一度的祭典圓滿舉行。

虎尾鎮長丁學忠說，虎尾中元祭於1999年由地方社團發起，推出東、西、南、北、中及德興、福德等7大普度區且「一區一特色」，最為人知的包括全豬、全羊「結肉山」、冰雕、果雕、捏麵人還有炮城等，祭品桌上琳瑯滿目，藉此心意表達慈悲、感恩、傳統，是國內最熱鬧且具代表性的中元節活動之一。

為了讓中元節活動更貼近年輕人，虎尾鎮公所結合七夕情人節、密室逃脫、煙火秀及音樂晚會舉辦中元文化祭，讓民眾感受有別以往的中元普度。

金羅殿腹地寬廣，今年有超過400桌的供桌，會場擺不下民眾便在自家門前設案桌，現場有11頭全豬及滿桌的供品，金羅殿常務監事李清松說，今年有最大型、高達4公尺的冰雕，穿插迷你型布置，民眾可以觸摸參觀消消暑，晚上9點半有煙火秀，道士壇也以辦活動型式搭設成宮廷風，結合燈光效果，展現五光十色場景，減少嚴肅感、多點創新。

令人注目的還有以紙糊打造，頭頂有尊觀音像、身高超過3公尺的大士爺尊像，與土帝、山神坐鎮會場「監普」，象徵是普度會場「最高」總指揮官，活動結束後進行燒化儀式，代表年度普度圓滿落幕。

丁學忠說，除了各普度區活動，今晚6點半開始，虎尾素還真圓環前舉行結合布袋戲的「虎哩CHILL一夏」音樂晚會，大咖歌后黃妃壓軸演出，精采可期，讓大家感受中元節的新舊氛圍演變。

雲林縣虎尾中元文化祭今晚進入重頭戲，北區金羅殿有一尊堪稱普度會場「最高總指揮官」的大士爺尊像，與土帝、山神坐鎮會場「監普」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾中元文化祭今晚進入重頭戲，北區金羅殿有一尊堪稱普度會場「最高總指揮官」的大士爺尊像，與土帝、山神坐鎮會場「監普」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾中元文化祭今晚進入重頭戲，北區金羅殿保留傳統，在供桌擺上11頭「全豬」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾中元文化祭今晚進入重頭戲，北區金羅殿保留傳統，在供桌擺上11頭「全豬」。記者陳苡葳／攝影

普度 丁學忠

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